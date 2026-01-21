Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nusaybin'deki bayrak indirme provokasyonuna sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup, hesap soracağız." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Meclis'teki grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Konuşmamın hemen başında bir hususu dikkatinize getirmek istiyorum. Meclis çalışmalarımız yoğun bir tempoda devam ediyor. Bizi buraya hak ve hukukunu savunmamız için gönderen aziz milletimizin emanetine sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz. Muhalefetin tüm uzlaşmaz, hukuk tanımaz tavırlarına rağmen sabırlı bir şekilde hareket ediyoruz.

'CHP'NİN DERDİ EMEKLİLER DEĞİL'

CHP'nin emeklilerimizle ilgili bir derdi olmadığını çok iyi biliyoruz. Bu gerçeği milletimiz de biliyor. İşçiye maaş yerine harçlık verenlerin, kendi personeli görev yaparken keyif çatanların, yolsuzluk, israf sebebiyle belediyeleri iflasa sürükleyenlerin şov peşinde koştuklarını benim emeklim gayet iyi biliyor.

'EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 20 BİN LİRAYA YÜKSELECEK'

Malum en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkartan teklifimizin genel kurul görüşmeleri başladı. Sizlerin de yakın takibiyle inşallah teklifimizin yasalaşacağına inanıyorum. Teklifin yürürlüğe girmesiyle birlikte en düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükselmiş olacak. Bu rakam göreve geldiğimizde neydi biliyor musunuz? Sadece 66 liraydı.

'EMEKLİLERİMİZİN SIKINTILARINI FARKINDAYIZ'

Hayat pahalılığı başta olmak üzere emeklilerimizin sıkıntılarını farkındayız. 500 bin sosyal konut hamlesi gibi, konut arzını artırarak bu sorunlara çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Emeklilerimizin taleplerine, beklentilerine, şikayetlerine hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık. Bir kulağımız her zaman emeklilerimizde oldu. Bütçe imkanlarımız genişledikçe taleplerini yerine getirmeye çalıştık.

SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyi ve doğusundaki toprakları işgal eden adına SDG denilen yapı ile geçen yıl 10 Mart'ta bir mutabakat imzalandı. Bu mutabakata göre SDG silahlarını bırakacak, işgal ettiği yerleri Suriye hükümetine teslim edecekti. SDG bu entegrasyon için belirlenen takvim içinde olumlu hiçbir adım atmadı. SDG yöneticileri ile Şam yönetimi arasında yapılan müzakereler olumsuz sonuçlandı. Bunun da sebebi SDG denilen yapının sürekli el yükselten, zamana oynayan tutumuydu.

Biz bu süreçte ilgili kurumlarımız vasıtasıyla tüm taraflara gerekli telkinlerde bulunduk. Düğümün çözülmesi, krizin çatışmaya dönüşmemesi için her türlü gayreti gösterdik. Başka aktörler de devreye girdi, 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması için gerekli tavsiyeyi yaptı.

Türkiye olarak en başından itibaren toprak bütünlüğü korunmuş, tek bir Suriye devletinin varlığını en güçlü şekilde savunduk. Türkiye'nin güney sınırlarında ülkemizin güvenliğine tehdit oluşturacak ayrılıkçı bir yapıya rıza göstermeyeceğimizi defalarca ilan ettik. Suriye devletinin ve ordusunun tüm etnik kökenlerin yan yana yaşadığı birleşik tek bağımsız bir Suriye inşa etme mücadelesini komşuları olarak yürekten destekliyoruz.

BAYRAK İNDİRME PROVOKASYONUNA TEPKİ

Şanlı bayrağımıza alçakça saldırmak suretiyle burada bir netice alma imkanı kalmamıştır. Silahları bırakmak, meseleyi suhuletle çözmek yegane çıkış yoludur. Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup, hesap soracağız"