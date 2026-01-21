Ziyaretin amacı, Beyond Bucharest programını stratejik çerçeveden çıkararak ölçülebilir ve uygulanabilir bir aşamaya taşımak.

Kıbrıs’ta doğan ve Türkiye ile özellikle KKTC için önemli bir gurur kaynağı olarak gösterilen Beyond Bucharest, MetaTerra’nın 20 yıllık vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen şehir ölçekli bir global proje olarak öne çıkıyor. Proje kapsamında yeni Romanya havalimanı “öncelikli varlık” olarak konumlandırılırken, ödemelerden kamu hizmetlerine kadar tüm süreçlerin Miracle Chain ve Miracle Pay altyapısı üzerinden, şeffaf ve denetlenebilir RWA sistemiyle yürütülmesi hedefleniyor.

Bükreş ziyaretinin gündeminde; yerel hukuk danışmanlarıyla yapılan görüşmeler, havacılık ve altyapı otoriteleriyle gerçekleştirilen çalışma toplantıları, kentsel planlama istişareleri ve geliştirme alanına yönelik yerinde incelemeler yer alıyor. Yapılan tüm toplantılarda, inşa sürecine geçilmeden önce standartlarda uzlaşı sağlanması, vatandaşlar ile işletmelerin ilk günden itibaren fayda göreceği altyapı önceliklerinin doğru belirlenmesi ve kamusal sonuçlarla özel sektör operasyonlarının eş zamanlı ilerlemesi hedefleniyor.

Öte yandan, Miracle Chain’in sunduğu denetlenebilirlik ve programlanabilir gelir akışları ile Miracle Pay’in işletmeye hazır ve anında uzlaşma sağlayan ödeme altyapısına yönelik fizibilite çalışmalarının da eşgüdüm içinde sürdürüldüğü belirtildi.

MetaTerra heyetinin dönüşünün ardından, önümüzdeki hafta projenin bir sonraki kilometre taşlarını içeren kısa bir bilgilendirme notunun paylaşılması bekleniyor.