Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 gün sürecek yoğun New York mesaisine başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sedat Önal, Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı yetkililer de ABD'ye geldi.

TÜRKEVİ ÖNÜNDE VATANDAŞLARDAN KARŞILAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta bulunan Türkevi'ne geldi. Erdoğan, Türkevi'nin önünde çok sayıda vatandaş ve basın mensubu tarafından karşılandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN NEW YORK PRGRAMI

Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurul'una hitap edecek olan Erdoğan'ın, göçmenler, iklim değişikliği ve terörizmle mücadele gibi konularda mesajlar vermesi bekleniyor.

BM'nin yapısında değişiklik yapılmasına yönelik "Dünya 5'ten büyüktür" ifadesini de tekrarlayacağı değerlendiriliyor.

Erdoğan, New York programı kapsamında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve iş insanı Elon Musk gibi bir dizi isimle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Ayrıca yatırımcılarla bir araya gelecek.

Cezayir ve Polonya cumhurbaşkanı ile görüşecek olan Erdoğan, İtalya, İsrail ve Yunanistan başbakanlarını da kabul edecek, Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın liderler onuruna vereceği resepsiyona da katılacak.