Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'ne 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını açıkladı.

AK Parti'nin, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlediği "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılan ve eşi Emine Erdoğan ile beraber sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları selamlarken, Cengiz Kurtoğlu'nun "Duyanlara Duymayanlara" şarkısına eşlik etti.

İstanbul'da doğduğunu, büyüdüğünü, belediye başkanlığı yaptığını, buradan başbakanlığa ve cumhurbaşkanlığına yürüdüğünü belirten Erdoğan, bu yürüyüşü vatandaşlarla yaptıklarını, tekrar vatandaşlarla aynı yollarda olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısının "Beraber yürüdük biz bu yollarda/Beraber ıslandık yağan yağmurda/Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda/Bana her şey sizi hatırlatıyor." sözlerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Necip Fazıl Kısakürek'in "Canım İstanbul" şiirindeki "Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar/ Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar/ İçimde tüten bir şey, hava, renk, eda iklim/ O benim zaman mekan aşıp geçmiş sevgilim/ Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur/ Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur/ Denizde toprak yalnız onda ermiş misale/ Ve kavuşmuş rüyalar, onda, onda misale/ İstanbul benim canım/ Vatanım da vatanım/ İstanbul, İstanbul" dizelerini seslendirdi.

"MİTİNGE KATILIM 1 MİLYON 700 BİN"

Mitinge katılanları selamlayan Erdoğan, "Bu ne muhteşem bir ihtişam. Yollar bir başka zengin, gelemiyorlar. Ve İstanbul bugün haykırıyor. 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edeceğiz. Onların kim olduğunu biliyorsunuz, dün Maltepe'deymişler. Evet, şimdi resmi rakamı getirdiler bana, resmi rakam 1 milyon 700 bin." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara sorduğu "İstanbul yapar mı?", "İstanbul sandıkları patlatır mı?" sorularına "evet" yanıtını aldı.

Necip Fazıl Kısakürek'in "Sakarya Türküsü" adlı şiirinde, "Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya/ Yüz üstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya." dizelerini söyleyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte şimdi İstanbul ayağa kalktı. İstanbul, senin her bir sokağını, semtini, mahalleni, tepeni ayrı ayrı selamlıyorum. Bu şehrin her bir insanını ayrı ayrı selamlıyorum. Şairin dediği gibi 'İstanbul'u sevmezse gönül aşkı ne anlar?' Sade bir semtini bile sevmenin ömre bedel olduğu İstanbul'u biz de doğumdan bu yana aşkla sevdik. Burada doğduk, burada büyüdük, buranın hizmetkarı olduk. İstanbul'u dünyada saygın bir şehri haline getirdik. İstanbul sadece kendi sınırlarından orada yaşayanlardan ibaret bir şehir değildir. Ülkemizin diğer 80 vilayetinin tüm ilçeleri ve köyleriyle tamamından gelip burada hayat kuran kardeşlerimiz var. Bunun için İstanbul Türkiye'dir, İstanbul aynı zamanda gönül sınırları Türkiye'yi de aşan bir büyük insan zenginliğinin adıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un Balkanlar'dan Kafkaslar'a, Kırım'dan Kerkük'e, Batı Trakya'dan Türkistan'a dört bir taraftan özbeöz kardeşlerinin şehri olduğunu, bütün dünya önlerine serilse ve "Yerle gök arasında nerede yaşamak istersiniz?" diye sorulduğu takdirde cevaplarının "İstanbul" olduğunu vurguladı.

"İSTANBUL HİÇBİR FARKLILIĞINA BAKMADAN HERKESİ BAĞRINA BASAN ŞEHİR"

Erdoğan'ın "Siz de İstanbul'da yaşamak istemiyor musunuz?" sözlerine katılımcılar "evet" yanıtını verdi.

Bu heyecanın İstanbullu olmaktan geldiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Aldığımız her nefesinde tarifsiz bir huzur ve mutluluk bulduğumuz tek yer İstanbul'dur. Burası ortasından deniz geçen şehirdir. Burası tarih boyunca insanlığın hep göz bebeği olarak kalmayı başarmış şehirdir. Burası her köşesinde ayrı bir eda ile yükselen camileriyle medeniyetimizin şahikası şehirdir. Burası Fatih'in fethiyle birlikte ebedi vatanımıza kattığımız ve bir daha asla vazgeçmeyeceğimiz şehirdir. Burası kökenine, inancına, meşrebine, hiçbir farklılığına bakmadan herkesi kucaklayıp bağrına basan şehir."

Erdoğan, İstanbul'un bir başka olduğunu, İstanbul'un bu farklılığının şehre farklı bir şekilde hizmetkar olmaya sevk ettiğini, kentin şairlerin anlata anlata, ressamların çize çize, şarkıcıların söyleye söyleye bitiremediği şehir olduğunu dile getirdi.

Doğduğu günden bu yana bu şehirde yaşadığı ve 30 yıldır hizmet ettiği için Allah'a şükreden Erdoğan, "Bize İstanbul'daki her bir fertle bu şehrin güzelliklerini paylaşma imkanı veren Rabbime hamdediyorum. Bize bugün burada sizlerle birlikte olmayı nasip eden Rabbime hamdediyorum. Bugün burada İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde sevginize, coşkunuza, ahde vefanıza, kadirşinaslığınıza, azminiz ve iradenizle bizlerle birlikte olduğunuz için her birinize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NA BİZ BU VATANI BÖLDÜRTMEYECEĞİZ"

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nın kendileri için sadece eskiden gelip geçtikleri, seyahatlerini gerçekleştirdikleri bir yer olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeşilköy'deki bu alan önceki asrın başlarında ülkemizin havacılık alanındaki teknoloji hamlesinin başladığı ve sonra tek parti CHP'si tarafından bitirildiği yerdir. Maalesef, maalesef bunların bu ülkede dikili taşı yok, dikili ağacı yok. İşte onun için benim milletim 14 Mayıs'ta bunlara gereken cevabı sandıklarda verecektir. Evet Türkiye sana sen bize emanetsin diyorlar. Kardeşlerim biz vatanımızı böldürtmeyeceğiz, bu terör örgütleriyle beraber gezen dolaşan Kılıçdaroğlu'na biz bu vatanı böldürtmeyeceğiz."

Vecihi Hürkuş'un gayretlerini gömdükleri Atatürk Havalimanı'na şimdi de TEKNOFEST'i gömmek istediklerini vurgulayan Erdoğan, "Gömdürmeyeceğiz değil mi? İHA'ları, SİHA'ları, akıncıları evet hep beraber inşallah bunlara gömdürmeyeceğiz ve bir de bunlarla birlikte inşallah savunma sanayinde ülkemizi ayağa kaldıracağız. Burasının bir diğer önemli özelliği de 15 Temmuz destanını İstanbullularla birlikte yazdığımız yerdir. Biliyorsunuz bu kardeşinizi, FETÖ'cüler ailesiyle birlikte öldürmeye geldiler ve gece buraya indik." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun orada kahvesini yudumladığını ve olanları seyrettiğini kaydeden Erdoğan, "Ama bunda yalan bol. Ne dedi? 'Benim haberim olsaydı ben de beklerdim.' Hayatı yalan. Dürüstlük diye bir şey bunda yok. Ama ona ihtiyacımız yoktu, on binler buradaydı. Milletim bizimle beraberdi. Milli iradenin şahlanışı olan 15 Temmuz destanından rahatsızlık duyanlar, buradan her geçtiklerinde adeta aynı hezimeti tekrar yaşıyorlar." diye konuştu.

Millet İttifakı'nın İstanbul'da dün yaptığı mitinge işaret eden Erdoğan, "Bak niye mitingini burada yapamadı, Yenikapı'da? Nerede yaptı? Maltepe'de. Neden? Çünkü bu iş farklı bir şey." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki vatandaşlara şöyle seslendi:

"İnşallah onların bu kabuslarını da hiç bitirmeyeceğiz. Buna hazır mıyız? Gümbür gümbür sandıklara gidiyor muyuz? Bütün yakınlarımızı, dostlarımızı sandıklara götürüyor muyuz? Ben size inanıyorum. Siz İstanbul'sunuz. İstanbul 'Evet' derse bu iş biter. İstanbul 'Birilerini emekli edeceğiz' derse bu iş biter. Benim size inancım tam. Ve biz bugüne kadar sadece milletimizle yol yürüdük. Bugün de milletimizle yol yürüyoruz. Ben size inanıyorum. Size güveniyorum. Eğer siz 'tamam' derseniz bu iş bitmiştir. Tamam mı? Tamam mı? Eyvallah."

Bir vatandaşın elindeki "Bay Kemal boş sözü, Reis son sözü söyler." yazılı pankartı okuyan Erdoğan, "İşte benim milletim böyle. Zeka fışkırıyor her yerden." karşılığını verdi.

"ÖYLE BİR SES VERİN Kİ 14 MAYIS'TA SANDIKTAN ÇIKACAK SONUCUN MÜJDECİSİ OLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetin ilk asrının demokrasi ve kalkınma eksiklerini beraberce telafi ettikleri gibi Türkiye Yüzyılı'nı da milletle beraber kuracaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Şimdi buradan öyle bir ses verin ki yürekler titresin, gönüller coşsun, kalplerin atışı hızlansın. Hazır mıyız? Şimdi buradan öyle bir ses verin ki ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından duyulsun. Hani o Avrupa'nın gazeteleri, dergileri var ya onlar şimdi burayı izliyorlar. Acaba Atatürk Havalimanı'nda ne oluyor? İşte burada, cevabı siz vereceksiniz siz. Bu mübarek ülkenin, bu kutlu devletin üzerinde karanlık hesaplar yapanların yüzü düşsün. Öyle bir ses verin ki 14 Mayıs'ta sandıktan çıkacak sonucun müjdecisi olsun. Hazır mıyız? İstanbul, 14 Mayıs'ta fethinden 570 yıl sonra bu şehrin Türkiye Yüzyılı heyecanıyla buluşturuyor muyuz? İstanbul, 14 Mayıs'ta bu ülkenin ve bu şehrin kazanımlarına sahip çıkıyor muyuz? İstanbul, 14 Mayıs'ta evlatlarının geleceğine sahip çıkıyor muyuz? İstanbul, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için 'Bismillah' diyor muyuz? İstanbul, 14 Mayıs'ta tercihini doğrudan yana kullanıyor musun? Biiznillah, sizlerle beraber bu yolu gümbür gümbür yürürüz. Maşallah, barekallah, tebarekallah."

Seçim döneminde gittikleri her şehirde havalimanından miting meydanına kadar attıkları her adımda milletin sevgisine ve coşkusuna şahit olduklarını dile getiren Erdoğan, Kayseri mitinginde 135 bin, Mersin mitinginde ise 80 bin kişi olduğunu, her şeyden önce yol kenarlarının ve heyecanın muhteşem olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepsi kararı vermişti. Caddelerdeki, meydanlardaki bu tablo bize, başbakan ve cumhurbaşkanı olarak 21 yıldır hizmet verdiğimiz milletimizle aramızdaki bağın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi." dedi.

"BİZ BU MİLLETE EFENDİ OLMAYA DEĞİL, HİZMETKAR OLMAYA GELDİK"

Bir önceki gün Erzurum'da olduğunu anımsatan Erdoğan, "Dadaşlar bizim otobüsün adeta önünü kestiler, yürütmüyorlar. Fakat alana bir geldik, maşallah, orada da 130 bin kişi. Dadaş bu Dadaş? O yürü demezse yürüyemezsin ve onlarla beraber alana yürüdük. Alandaki coşku yine bir başkaydı." değerlendirmesini yaptı.

Bugün İstanbul'un hepsinden bir başka güzel olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Muhteşem mi muhteşem. İstanbul bugün kendine yakışanı, kendi evladını, ona hizmetkar olanı çok iyi tanıdığı için biliyor. Buraya, bu kardeşinizi belediye başkanı yaptığınızda İstanbul'un hali neydi? Susuz. Çöp, çukur, çamur. Buralarda İstanbul'u bu kardeşiniz kurtardı mı? İstanbul'u susuzluktan kurtardık mı? Çöp dağlarından kurtardık mı? Hatırlayın. Ümraniye'de çöp dağları vardı ve çöp dağları patladı, 39 kardeşimiz orada öldü. Ey bay bay Kemal, ya sen bunların hesabını nasıl vereceksin ya? Ya sizin geçmişiniz bozuk, geçmişiniz bozuk. Peki biz orayı ne yaptık? Spor tesisleriyle donattık. Niye? Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Şimdi oralar spor tesisleriyle donatıldı. Ve İstanbul'un doğal gazı 50 bin eve girmişti. Biz 1 milyon 250 bin eve çıkardık. Biz buyuz, farkımız bu. Şimdi bunu milletimize siz anlatacaksınız. Ne diyor şair? 'Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan.' Şimdi ben koşuyorum. İnanıyorum ki siz de benimle beraber koşuyorsunuz."

"7 BİN 500 LİRA ÜZERİNDEKİ EMEKLİ MAAŞLARIYLA İLGİLİ BİR DÜZENLEME YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah seçimden hemen sonra 7 bin 500 lira üzerindeki emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme yapacağız." dedi.

"ASGARİ ÜCRETİ GELİŞMELERE GÖRE TEKRAR GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücreti dolar bazında bile 3,5 kat artırarak 8 bin 500 liranın üzerine çıkardık. Gelişmelere göre bu rakamı da tekrar da gözden geçireceğiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memurlarımızın maaşlarına temmuzda sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayacak refah payı artışı da yapacağız, salı günü kamuoyuna açıklayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi de Büyük İstanbul Tüneli Projemizi hayata geçiriyoruz. Bu proje, Marmaray ve Avrasya'dan sonra Boğaz'ın altından geçecek üçüncü tünel olacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük İstanbul Tüneli'yle günde 6,5 milyon vatandaşımızın kullanacağı 11 farklı raylı sistem hattını birbirine bağlayarak şehrin ulaşımını sağlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bahçelievler-Kirazlı metrosunu, Yenikapı-İncirli-Sefaköy metrosunu, Halkalı- İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantısını bu yıl bitiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Altunizade-Bosna Bulvarı raylı sistemini seneye tamamlıyoruz, Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Havalimanı-Halkalı hızlı tren hattı ihale aşamasına geldi." dedi.