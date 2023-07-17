Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Perşembe günü KKTC'yi ziyaret ederek Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binasının açılışına katılacağını, ayrıca Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la TürkiyeKKTC ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi amacıyla atılacak adımları ele alacaklarını açıkladı. Erdoğan bugün Türkiye'den ayrılmadan önce KKTC ziyareti ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Abu Dabi'deki temaslarımızın ardandan Kıbrıs Barış Harekatının 49. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere Lefkoşa'ya geçeceğiz. Ziyaretim vesilesiyle Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile bir araya gelerek Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi amacıyla atılacak adımları ele alacağız. Ercan Havalimanının yeni terminal ve pistinin açılışını gerçekleştireceğiz.”