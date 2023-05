Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB 79. Genel Kurulu'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Sizlerin şahsında büyük ve güçlü Türkiye idealine sahip çıkan TOBB üyelerine ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Türkiye'ye hizmet mücadelemizde bugüne kadar hep beraber yol yürüdük. Demokrasimize tehditlere sizlerle beraber göğüs gerdik. Ekonomimizi çökermeyte çalışan saldırıları beraber püskürttük. Türk ekonomisini her yıl ortalama yüzde 5,5 oranında beraber büyüttük. TOGG projesini gerçeğe dönüştürdük. Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz. Son 21 yıla damga vuran eşsiz başarı hikayesini kamu-özel sektör iş birliği ile beraber yazdık.

Farklı hesaplarla hareket edenleri asla aramıza sokmayacağız. Ülkemizin karşılaştığı sorunlara ortak akılla beraber çözüm arayacağız.

İş dünyası ile STK ile siyaset kurumu ile el birliği, gönül birliği içinde Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz. TOBB üyelerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hedeflerimize ulaşmamız noktasında üzerlerine düşen görevleri en güzel şekilde yerine getireceklerine inanıyorum. Ben sizlerin desteğine güveniyorum.

SEÇİM MESAJI

Tarihimizin en önemli seçim süreçlerinden birini önceki gün tamamladık. Her iki seçimi de demokrasimize yakışır bir olgunlukla gerçekleştirdik. Hiçbir müessif hadisenin yaşanmasına izin vermeden, rekor katılımla vatandaşlık görevimizi ifa ettik. Yüzde 90'lara dayanan bir katılım. Tercihini sandığa yansıtan her bir vatandaşıma en kalbi şükranlarımı sunuyorum. 28 Mayıs gecesini her yerde adeta bayram gecesine çeviren tüm dost ve kardeşlerimize teşekür ediyorum. Bilhassa yurt dışındaki kardeşlerimi, yüksek katılım oranları dolayısıyla ayrıca tebrik ediyorum.

Seçim sonuçlarını çok iyi analiz edeceğiz. Ülke olarak bir kader seçimi yaşadığımızın farkındayız. Anadolu irfanı bir kez daha siyaset mühendisliklerine galip gelmiştir. Milli iradeye güvenen, ülkemiz için hayal kuran, kendini bu topraklara ait hisseden her bir vatandaşım, bu seçimin tartışmasız kazananıdır. Seçim maratonunun kazananı Türk demokrasisidir.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Halkımız beş sene daha "İstikrar sürsün Türkiye büyüsün" demiştir. Ben hesap uzmanı değilim, ekonomistim. CHP'nin vekil sayısı 2018'de 146'ydi. 2023'te vekil sayısı 169'a çıktı. Buradan 40 tane vekil verdiler. 129'a düştü. 17 vekil buradan düşmüş oldu. Hesap uzmanı bu işi böyle yapar mı?

Eski Türkiye ittifakı sandıkta milletten ikinci kez kırmızı kart yemiştir.

Bu noktada özellikle dünyada en gelişmiş ülkelerin ve bizim de ortaya koyduğumuz sistem kabul gördü.

Eski sistem tartışmalarını tamamen rafa kaldırmalı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini tekamül ettirmeye odaklanmalıyız. Bizim vazifemiz düne saplanıp kalmak yerine ülkenin önüne yeni hedefler koymaktır. Geçmişin geleceği gölgelemesine göz yummayacağız.

Muhalefet noksanlığı var. Türkiye bunu giderdiği an demokrasi mücadelesi çok güçlü devam edecektir.

Muhalefetin samimi bir öz eleştiri yaptıktan sonra sandıktan yükselen sese kulak vereceğini düşünüyorum. Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte gündemimizdeki esas konulara yoğunlaşabileceğiz. Güven tazelemiş bir yönetim olarak dünden itibaren çalışmaya başladık.

Depremlerin yaralarının sarılması öncelikli meselemizdir. Depremzedelerimiz sadece kayıplarının acısıyla mücadele etmediler. Sırf oy tercihlerinden dolayı hedef oldular. Buna rağmen onlar dik durmaya devam ettiler. Depremzede kardeşlerimize yönelik bu linç kampanyalarını unutmayacak, unutturmayacağız. Tüm şehirlerimizi eskisinden daha görkemli bir şekilde ayağa kaldırıyoruz, kaldıracağız. Buradaki ticareti yeniden canlandırıyoruz.

ENFLASYON MESAJI

Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme politikasına sıkı sıkı bağlıyız.

Yüksek enflasyon meselesini tek haneli rakamlara indirerek halkımızı rahatlatan bizdik, yine biz olacağız. Küresel ekonomideki dalgalanmalar duruldukça bunun olumlu sonuçlarını göreceğiz.

Kabinemizin oluşmasından sonra süratle ziyaretlerimize başlayacağız. Bize de gelecek olan dünya liderleri var. Hedefimiz, çevremizde güvenlik ve barış kuşağı tesis etmektir. Türk dünyasıyla bağlarımızı tahkik ettik.

Türkiye bölgesinin yükselen yıldızı haline getireceğiz. Bundan kararlıyız. Bunu da hep beraber yapacağız. İş dünyamızın da beklentilerinin farkındayız. Sizlerin taleplerine kulak tıkamadık. Bundan sonra sizlerle yine bir araya gelecek bu adımları beraber atacağız.

VİZE SORUNU

Son dönemde siyasi şantaj olarak kullanılan vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız. Sizlerin her alanda önünüzü açmak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz.