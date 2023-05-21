Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Adıyaman'da gençlerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki mesajlarından öne çıkanlar şöyle:

"6 Şubat depremlerinden beri buralarda olduk. Biz birileri gibi buraları deprem turisti edasıyla gezmiyoruz. Adım adım yapılan her işi takip ediyor, hiçbir gecikmeye mahal olmaması için çalışıyoruz. Cumhur İttifakı'nın mensuplarıyla depremzedelerimizi hiç yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Ülkemizde birileri gençleri küçümseyerek, karamsarlık aşılayarak sizlerle aramızı açmaya çalıştılar. Halbuki biz hep gençlerle yol yürümüş birisiyiz. Onlar gençlerimizi harflerle etiketlendirerek ufuklarına sınır çizmeye çalışırken biz hep gençlerimizin vizyonunu genişletmek için çalıştık.

Sizlerin gözlerindeki ışıltı bizi daha çok mücadelelere girme azmi veriyor. Seçimlerde iddia edilenin ve sanılanın aksine gençlerimizden en büyük desteği biz aldık. Mesleki eğitimde adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Kasıtlı şekilde örselenen mesleki eğitimi yeniden hak ettiği yere getirdik. Geçmişte yetişmiş insanlarını dışarıya kaptıran Türkiye'den cazip bir ülke haline geldik. Biz artık sizlerin zamanının misafirleriyiz. Vazifem sizlere hayallerinizi en kolay şekilde hayata geçireceğiniz bir Türkiye bırakmaktır. Vatan topraklarını hangi şartlarda düşmandan kurtardığımızı unutmamalıyız. Cumhuriyetimizin ilk asrı boyunca neler yaşadığımızı hatırımızdan asla çıkarmamalıyız. Çeyrek asır öncesinin Türkiye'si ile bugünkü arasında çağ farkı var.

Sırf bölgeden istedikleri oyu alamadılar diye depremzedelere hakareti bırakmayan dün milletimize neler çektirdiklerini bilmezsek yarınlara güvenle bakamayız. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. En büyük eserimiz de sizlerin hayatın her alanında gelişimine fırsat sağlamak. Meclis'te artık sizin yaşınızda temsilcilerimiz var."

"28 MAYIS'TA GEREKEN DERSİ ALACAKLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtladı.

Bir gencin, "14 Mayıs seçimlerinden sonra millet devletine olan teveccühünü bu büyük afete rağmen gösterdi. Bu sonucu hazmedemeyen bazı kesimler bizleri rencide eden cümleler kullandı. Biz bunların yargı karşısında ceza almasını sizden rica ediyoruz." talebi üzerine Erdoğan, bu durumun aynı şekilde kendilerini de rencide ettiğini söyledi.

Milletin bu kişilere 14 Mayıs'ta gereken dersi ilk etapta verdiğini belirten Erdoğan, "Bitmedi, inşallah 28 Mayıs'ta bunlara belini doğrultamayacakları bir dersi de vermesi lazım. Zira 50 bin şehidimizin üzerine bu şekilde saygısızlık, bu şekilde edepsizlik yapılamaz. Maalesef bunlar ama televizyon kanallarıyla ama farklı mecralarda yazılı, görsel hep depremzedelerimize 11 vilayette hakaretler yağdırdılar. Bunlar onların yanında kalmayacak. Takipçisiyiz, inşallah gereken dersi de alacaklar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gencin "Gençlerin yönetime katılımı konusundaki düşünceleriniz nelerdir?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Bu konuda bildiğiniz gibi 30 yaş seçme ve seçilme yaşıydı. Bunu önce 25'e sonra da 18'e düşürmek bize nasip oldu. Bu nedir? Biz gençliğe güveniyoruz, gençlerimize güveniyoruz. Çünkü biz Fatih Sultan Mehmet'in, 18 yaşında bir çağı kapatıp bir çağı açan ecdadın torunlarıyız. Ne dediler? 'Parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacağız?' dediler. Biz de dedik ki 'Gençliğine güvenmeyenden hiçbir şey olmaz.' Cumhur İttifakı olarak da buna yüklendik ve hamdolsun parlamentoda şu anda çok gençlerimiz var. Şu anda 24, 25, 28 bu yaşta gençlerimiz var. Biz size inanıyoruz. Şimdiden önümüzdeki seçimlere hazırlanın, parlamentoda sizleri de oralarda görelim. Devletin kademelerinde sizleri görelim. Sadece öğretmen değil mühendis, doktor, yazılımcı aklınıza ne gelirse. Çünkü biz gençliğimize inanıyoruz, gençliğimize güveniyoruz. Gençliğine güvenmeyenden geleceğini teminat altına almak gibi bir şey olmaz. Ama şimdi ilk etap, 28 Mayıs'ta bu depremzedelerimize hakaret eden ahlaksızlara ilk cevabı vermek olsun inşallah."

"SİZLERE ÜLKEMİZİ BIRAKACAK, YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Programda bir genç Erdoğan'a, "Türkiye Yüzyılı'nda gençlere yönelik altyapının geliştirilmesine yönelik hedefleriniz nelerdir?" sorusunu yöneltti.

Bu konuya ilişkin şu anda attıkları adımlarda, gençleri gerek üniversitelerde ardından da süratle Türkiye'nin geleceğinde görev üstlenecek kabiliyette yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, "Bunu yapacağız ki bizler de Türkiye Yüzyılı'nı siz gençlerimize özgüven içerisinde teslim edelim. Bizim buralara tabii kazık çakacak halimiz yok. Biz de size güvenle bakacak, ondan sonra artık 'Türkiye emin ellerdedir' diyeceğiz. Sizlere ülkemizi bırakacak, yolumuza da devam edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, bir gencin TEKNOFEST'in seneye Adıyaman'da yapılması talebi üzerine, "TEKNOFEST yönetimiyle görüşelim, bakalım şu anda onların yol haritası nedir. Eğer onların yol haritası müsaitse inşallah Adıyaman'da böyle bir organizasyonu onlarla planlayalım." dedi.

Deprem bölgesindeki gençlere yönelik çalışmalardan çok memnun olduğunu belirten bir genç Erdoğan'a "Siz Sayın Cumhurbaşkanımızın Adıyaman gençlerinden beklentiniz nelerdir?" sorusunu yöneltti.

Adıyaman gençlerinden beklentilerinin birinci derecede Fen Lisesi'nde okuyup, orayı başarıyla bitirmeleri ve üniversite imtihanlarında da başarılı olmaları olduğunu anlatan Erdoğan, "İnşallah üniversiteye girdikten sonra da 'Ben ülkemin yönetiminde, her kademede görev almaya hazırım' deyin. Biz sizden öncelikle bunu bekliyoruz ve bunu başaracağınıza da inanıyorum." ifadelerini kullandı.