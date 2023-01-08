Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Volkswagen Arena'da ÜNİAK FEST Programı için 81 ilden gelen üniversiteli gençlerle buluştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birileri sosyal mecralarda kendilerini gaza getirirken, biz gençlerimizle yüz yüze, göz göze, diz dize, el ele, gönül gönüle Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca Volkswagen Arena'da düzenlenen Üniversiteli AK Gençlik Festivali'nde (ÜniAK FEST), "İlk gençlik yıllarından itibaren tüm ömrünü davasına, ülkesine, milletine hizmete adamış bir büyüğünüz olarak bugün, burada sizlerle birlikteyim." diyerek gençlere seslendi.

Bir filozofun "Ruhun gençliği ebedidir" sözlerine atıfta bulunan Erdoğan, yaşı kaç olursa olsun gençlik yıllarının heyecanı, coşkusu, azmi ve kararlılığıyla ülkeye ve millete hizmet ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde birileri ısrarla kuşakları, harflerle etiketleyerek bizimle gençlerimizin arasını açmaya çalışıyor. Kötü kurgulanmış birtakım görüntüler, sokak röportajları, medya haberleri üzerinden kendi akıllarınca operasyon çekiyorlar. İşte gençler burada." ifadelerini kullandı.

''GÖNÜL GÖNÜLE TÜRKİYE YÜZYILI'NA YÜRÜYORUZ''

Salondaki gençlerin pankartlarındaki "Seni görmek AA ile geçmek", "Üniversiteli AK gençlik", "Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım", "Kalite standartlarımız gereği sadece Reis'e ve AK Parti'ye oy veriyoruz", "Özeniyorlar ama çözemiyorlar" yazılarını okuyan Erdoğan, "Güzel. Neler bulmuşsunuz, neler... Maşallah. Allah sizleri nazardan saklasın." yorumunda bulundu.

Son 2 yılda gençlerle 34 ayrı programda bir araya geldiklerini hatırlatan Erdoğan, bu programlarda sohbet ettiklerini, şiir okuduklarını, kah gülüp eğlendiklerini, kah hüzünlendiklerini dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gördük ki gençlerimizle aynı yöne bakıyor, aynı duyguları paylaşıyor, aynı hayallerin peşinden gidiyoruz. Birileri sosyal medya mecralarında kendilerini gaza getirirken biz gençlerimizle yüz yüze, göz göze, diz dize, el ele, gönül gönüle Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Tabii bu manzarayı görünce önce çamur atmaya kalktılar, tutmadı. Sonra taklit etmeye çalıştılar, o da olmadı. Şimdi ne yapacaklarını bilemez vaziyette bir o yana, bir bu yana savrulup duruyor."

''AK GENÇLİK ADINA EN ÖNDE YER ALIN''

Gördüğü bir pankart üzerine salondaki İzmirli öğrencilere seslenen Erdoğan, "İzmir, ben de sizin yanınızdayım 2024'te. Önce 2023. İyi hazırlanalım ve İzmir aradıklarını bulsun. Bunların anlamadıkları şu, bu iş öyle planla, projeyle, senaryoyla, medya ajanslarından devşirilen oyuncularla olmaz. Bu iş yürek işidir, kalp işidir, aşk işi, sevgi işidir. Biz gençlerimizi seviyoruz. Gençlerimiz de bizi seviyor. İşte tablo burada." dedi.

Hayatının her safhasında olduğu gibi başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı dönemlerinde de daima gençlere hizmet için çalışıp çabaladıklarını, mücadele ettiklerini söyleyen Erdoğan, gençlerin de enerjileriyle, coşkularıyla, dinamizmleriyle hep kendilerinin yanında olduğunu belirtti.

Kendisine tezahüratta bulunan gençlere, "Ben de aşığım size" diyerek yanıt veren Erdoğan, "Buradan üniversiteli AK gençliğe bir çağrıda bulunmak istiyorum. Üniversite kampüslerinde, fakülte binalarında, okul bahçelerinde, kütüphanelerde, kantinlerde, velhasıl her yerde göğsünüzü gere gere, AK gençliğin sesini duyurun. Kendinizi akademik olarak en iyi şekilde yetiştirirken fikri, sosyal, sportif her faaliyette AK gençlik adına en önde yer alın. Üniversite topluluklarında, öğrenci kulüplerinde, her türlü organizasyonda AK gençliğin, ülke ve millet adına hayırlı işler yapma iradesini ortaya koyun. AK Parti dün olduğu gibi bugün de yarın da gençlerimizden en çok oyu alan parti olmayı sürdürecektir." diye konuştu.



''AK PARTİ'NİN GENEL ÜYE SAYISI 11 MİLYON 241 BİN''

AK Parti Gençlik Kollarının, son 2 senede 423 bin yeni ve toplamda 1 milyonu geçen genç üye ile AK Parti'nin farkını ve gücünü ispatladığını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Gençler, bunu çok iyi bilmeniz lazım. AK Parti'nin genel üye sayısı da Yargıtaydaki kayıtlara göre 11 milyon 241 binle diğer tüm partileri üst üste koyup, üçle çarpsanız bile yetişemeyecekleri bir rakama çıkmıştır. Dün AK Parti saflarında ülkeye ve millete hizmet bayrağını taşıyan gençlerimizle bugün milletvekili, bakan, parti yöneticisi, bürokrat, sivil toplum temsilcisi, girişimci, üretici olarak hayatın farklı alanlarında yol yürümeyi sürdürüyoruz."



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önceki yıllarda mezun olmuş 3,3 milyon öğrencinin 26 milyar lirayı bulan kredi ödemesi endeks borcunu sildiklerini söyledi.

Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca Volkswagen Arena'da düzenlenen Üniversiteli AK Gençlik Festivali'nde (ÜniAK FEST) yaptığı konuşmada, üniversite harçlarını kaldırdıklarını, isteyen herkese kredi veya burs vererek, yurtların kapasitesini 850 bine çıkartıp dileyen her gencin yüksek öğretim görebilmesini temin ettiklerini belirtti.

"Sizler hatırlamazsınız ama büyükleriniz iyi bilir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülkede yıllarca üniversitelerin her açılışında, harçlarla ilgili tartışma, gösteri ve kargaşaların yaşandığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi böyle bir harç gündeminin olmadığını belirterek, "Üniversite öğrencilerimize verdiğimiz kredi, burs rakamlarını 45 liracıktan aldık, bu yıl itibarıyla lisansta 1250 liraya, yüksek lisansta 2 bin 500 liraya, doktora da 3 bin 750 liraya çıkardık. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin sağlıklı gelişimine katkı vermek için aylık 1800 lira da beslenme yardımı yapıyoruz. Ayrıca daha önceki yıllarda mezun olmuş 3,3 milyon öğrencimizin 26 milyar lirayı bulan kredi ödemesi endeks borcunu sildik." dedi.

Bundan sonra öğrencilerin herhangi bir artış olmadan sadece aldıkları kredi kadar ödeme yapacaklarını dile getiren Erdoğan, "Geçen yıl yaptığımız düzenlemeyle herhangi bir sebeple üniversite eğitimini bırakmak zorunda kalan 4 milyon 242 bin vatandaşımıza yeniden okullarına dönme imkanı sağladık. Ülkemizin 81 şehrine yayılan 432 gençlik merkezi, 352 gençlik ofisimizle milyonlarca evladımızın sosyal, kültürel, bilimsel, sportif faaliyetlerine destek veriyoruz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, sanayiden tarıma, bilimden spora, istihdamdan konuta her alanda gençlerin yanında olduklarını belirterek, "Gençleri geleceğe sadece bilimde, teknolojide, sporda, sanatta değil, aynı zamanda bizi biz yapan değerlerimizle hazırlamanın gayreti içinde olduk." ifadelerini kullandı.



'GENÇLERLE BİRLİKTE TÜRKİYE YÜZYILI' MESAJI

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'e dair hedeflerin her safhasını, gençlerle yürüttüklerini kaydeden Erdoğan, şimdi de Cumhuriyetin ikinci asrını yine gençlerle birlikte Türkiye Yüzyılı yapmaya hazırlandıklarını, bunun için önce 2023 seçimlerini, 16. seçim zaferiyle taçlandırmaları gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, şimdi öyle bir ses verin ki değil İstanbul'da, ülkemizin dört bir yanında duymayan kalmasın. Şimdi öyle bir ses verin ki gençlerimizi kendi arka bahçelerinin paryası gibi görenlerin yürekleri titresin. Şimdi öyle bir ses verin ki bayrağımızın dalgalanmasından, ezanlarımızın göğe yükselmesinden, istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmamızdan rahatsız olanların süngüleri düşsün. Şimdi öyle bir ses verin ki gençlerinin coşkusuyla 85 milyonun tamamının gözü parlasın.

Gençler Türkiye Yüzyılı'nın inşasına hazır mıyız? Gençler 2023'te AK Parti'yi bir kez daha zirveye çıkarmaya hazır mıyız? Gençler ülkenin yönetiminde, milletin geleceğinde sorumluluk üstlenmeye hazır mıyız? Gençler hep birlikte 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyerek ifade ettiğimiz kutlu nöbeti devralmaya hazır mıyız?"

Gençlere hitaben "Bir olarak, iri olarak, diri olarak kardeş olarak hep birlikte Türkiye olarak kenetlenmeye hazır mıyız?" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gençler, özgürlüğümüzü, hakkımızı, hukukumuzu, değerlerimizi, geleceğimizi canımızdan aziz bilerek korumaya hazır mıyız? Gençler, Türkiye'yi siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına çıkarmaya hazır mıyız? Gençler sandıkları patlatarak AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın sizlerin partisi olduğunu bir kez daha ispatlamaya hazır mıyız? Rabbim hepinizden razı olsun. Seçim gününe kadar durmak yok, yola devam. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Rabbim dirliğinizi, beraberliğinizi daim eylesin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona girerken gençler cep telefonu ışıkları ve fosforlu çubuklarla görsel şölen oluşturdu.

Sanatçı Sinan Akçıl ve Irmak Arıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması için kürsüye geldiğinde platforma çıkarak, "Şarttır" şarkısını söyledi. Bu sırada tribünde, üzerinde Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu ve "Erdoğan Şarttır" yazan afiş açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçılara teşekkür etti.

Salonu dolduran gençler "Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atarak, Samanyolu şarkısını söyledi. Erdoğan da Türkiye Yüzyılı şarkısından bir mısra seslendirdi.

Sanatçı Cengiz Kurtoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını tamamladığında platforma çıkarak, "Duyanlara Duymayanlara" şarkısını söyledi. Erdoğan, Kurtoğlu'nu alkışlayarak şarkısının bir bölümüne eşlik etti.

Kurtoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Allah başımızdan eksik etmesin Sayın Cumhurbaşkanım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki öğrenci, 2002'den bu yıla kadar hizmete açılan üniversitelerin logolarının ve kuruluş yıllarının yer aldığı tabloyu hediye etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan yardımcıları, AK Parti İstanbul milletvekilleri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın da katıldığı programda, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan da konuşma yaptı.