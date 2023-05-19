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Erdoğan "Milletimin güçlü bir Türkiye demokrasisi adına hareket edeceğinden eminim. İnsanımızın bizi yüzüstü bırakmayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilen özel röportajda seçimlerin ikinci turuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anki rakibim bize karşı 15 seçime katıldı. Her seferinde kaybetti." dedi.

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