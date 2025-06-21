Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde "İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde İsrail-İran savaşı vardı.

İsrail'in devlet terörünün son muhatabının İran olduğunu belirten Erdoğan, "İsrail'in son saldırılarının tarifi haydutluktur. Netanyahu hükümeti bölgesel barışın önündeki en büyük engeldir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin sınırlarının yeniden kanla çizilmesine izin verilmeyeceğini de vurguladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Fevkalade kritik bir dönemde gerçekleştirdiğiniz toplantının etkileri inşallah tüm dünyada hissedilecektir. İsrail ordusu tarafından Gazze'de şehit edilen 55 bini aşkın kardeşimizi rahmetle yad ediyorum. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin acısını acımız, hüznünü hüznümüz biliyoruz.

"ZAFER MUTLAKA İNANANLARIN OLACAKTIR"

Adalet tecelli edecek zafer mutlaka inananların olacaktır. Barışı konuşacağımız güzel günleri göreceğimize yürekten inanıyorum. Batılı güçlerin koşulsuz güçlerini arkasına alan İsrail bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemeye devam ediyor.

"İSRAİL'İN İRAN'A GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SALDIRILARIN TANIMI HAYDUTLUKTUR"

Netanyahu hükümeti bölgesel barışın önündeki en büyük engel olduğunu ispat etmiştir. İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırıları en güçlü şekilde telin ediyorum. İsrail'in Gazze, Lübnan, Yemen, Suriye ve son olarak İran'a gerçekleştirdiği saldırıların tanım ve tarifi haydutluktur. Saldırıların İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı dönemde vuku bulması elbette manidardır. Zorluklar karşısında sergilediği dayanışmayla ve güçlü devlet tecrübesiyle İran halkının inşallah bugünleri de atlatacağından hiçbir şüphe duymuyoruz. İran'ın İsrail'in bu devlet terörü karşısında halkını savunma amacıyla aldığı tedbirler gayet doğal ve meşrudur.

"İSRAİL SAVAŞI TÜM BÖLGEYE YAYMAYA ÇALIŞIYOR"

İsrail, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'yle yan yana barış içinde yaşamak yerine savaşı tüm bölgeye yaymaya çalışıyor. Bugün buradan bir kez daha çözümün diplomasi ve diyalogdan geçtiğini vurguluyoruz. Netanyahu çetesi diploması istemiyor.

"YENİ BİR SYKES-PICOT DÜZENİNİN KURULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

90 yıl önce Hitler'in çaktığı kıvılcım nasıl dünyayı ateşe attıysa, Netanyahu'nun siyonist emelleri de dünyayı felakete sürüklemekten başka gaye taşımıyor. Türkiye olarak bölgemizde sınırları kanla çizilecek yeni bir Sykes-Picot düzeninin kurulmasına izin vermeyeceğimizi burada önemle vurguluyorum.

"BÖLGEMİZ YENİ BİR SAVAŞI KALDIRMAZ"

Netanyahu'nun çatışmaları daha da derinleştirmek amacıyla söylediği zehirli sözlerine kimse itibar etmesin. Bölgemizin yeni bir savaşı kaldırmaya tahammülü yoktur. İhtiyacımız olan sağduyudur.

"MÜSLÜMANLARIN KADERLERİ ORTAKTIR"

Yol yöntem ayrılıkları olabilir ama kardeş demek aynı zamanda kaderdaş demektir. Müslümanların kaderleri ortaktır. Farklılıkları bir yana koyup kenetlenmek boynumuzun borcudur. Bugün birbirimize daha sıkı sarılmaya birbirimize karşı hoşgörü sınırlarını daha da genişletmeye ihtiyacımız var. Bu toplantıda İsrail'e duruşumuzu dünyaya duyurmalıyız. İsrail'in haydutluklarını durdurmak için daha fazla işbirliği sergilememiz şart. Kendi meselelerimizi kendi aklımızla sahiplenmezsek başkalarının çıkarlarına alet oluruz."

SYKES-PICOT ANLAŞMASI NEDİR?

Son dönemde sıkça bahsedilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söz ettiği Sykes-Picot Anlaşması, 1. Dünya Savaşı sırasında 16 Mayıs 1916'da Britanya ve Fransa arasında gizlice yapıldı. Anlaşma Osmanlı Devleti'nin Ortadoğu'daki topraklarının paylaşılmasın öngörülüyordu. Ortadoğu'nun bugünkü sınırlarının temeli atıldı.

Irak, Suriye, Lübnan ve Filistin gibi ülkelerin sınırları bu plana göre şekillendi. Ancak etnik ve mezhepsel yapılar dikkate alınmadan çizildiği için anlaşmadaki sınırlar uzun vadeli sorunlara yol açtı. Sykes-Picot Anlaşması Ortadoğu'nun emperyal çıkarlarla çizilmiş sınırlarını belirleyerek bölgedeki siyasi çatışmaların temelini attı. Antlaşma, 1917’de Bolşevik Devrimi'nin ardından iktidarı ele geçiren Bolşevikler tarafından ifşa edildi.