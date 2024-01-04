Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapımı tamamlanan yeni AK Parti Konferans Salonu'nda incelemelerde bulunup, genel başkan yardımcılarından bilgi aldı.

Buradan ayrılıp AK Parti Genel Merkezi'ne geçerken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, partisinin İstanbul adayını Pazar günü açıklayacaklarını söyledi.

Ankara adayını da Ankara'ya bıraktıklarını ifade eden Erdoğan, "Bizim yapacağımız açıklamalar A'dan Z'ye hem sürprizdir hem de inşallah partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacak" dedi.

Erdoğan, seçim beyannamesini de yeni konferans salonunda açıklayacaklarını belirtti.