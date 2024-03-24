AK Parti'nin Yeniden Büyük İstanbul Mitingi, Atatürk Havalimanı'nda düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingde yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Bu şehri, bu CHP zulmünden 31 Mart'ta kurtarmamız gerekiyor. 1 Nisan'da İstanbul yeniden sahiplerine kavuşacak. Öncelikle İstanbullulara teşekkür borcumu ifade etmek istiyorum. Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 46,5'a; Cumhurbaşkanlığı'nda yüzde 48'e yakın destek verdiğiniz için şükranlarımı sunuyorum. Ama gönlümüz daha yüksek oranlardan yana. 31 Mart'ta İstanbul'u muradına kavuşturarak bu hedefimize ulaşacağız."

Murat Kurum'la İstanbul'da yeni bir dönemin kapısını açacağız. Bunun için bir hafta çok çalışacağız. 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? İstanbul ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya hazır mıyız? Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramı haline getireceğiz. İstanbul'un 5 yıllık fetret devrine son vererek şehrimizde eser ve hizmet siyasetini başlatacağız.

Şu bir haftayı çok iyi geçirmemiz lazım. Bu kardeşinizi İstanbul'a belediye başkanı yaptığınızda İstanbul'un hali neydi? Çöp, çukur, çamur... Ekrem denilen arkadaş burada göreve başladıktan sonra ne değişti? Yarı zamanlı mesai yaptı. İsraftan bahsediyor. İsraf sende. Akıllı belediyecilik diyor nerede akıllı belediyecilik. Akılsız belediyecilik... Şu İstanbul'da neler çektik.

METRO TEPKİSİ

Sıkılmadan, utanmadan 'metro yaptım' diyor. İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize aittir, bize. İstanbul'da yapılan tüm metrolar bize aittir. Üzerinde emekleri olmayan işleri sahiplenme cinliklerini bir kenara bırakırsak geriye koskoca kayıp 5 yıl kalıyor.

Kendini İstanbul'un sahibi zanneden, ne bu şehri, ne bu şehrin insanlarını hiç anlamamış olanlarla bir yere varılmaz. Kabahatlerini örtmek için engelleniyoruz yalanına sarıldılar. Böyle bir şey yok. Tüm belediyeler ne alıyorsa İstanbul'da kendi payına düşeni almıştır. Son 5 yılda İstanbul adeta eziyat çekti. İstanbul'un temel sorunu vizyon ve beceri eksikliği oldu.

PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ

İstanbul, son 5 senedir yeniden 1989-1994 dönemine dönme emareleri göstermeye başladı. Eser ve hizmet namına zaten ortada elle tutulur hiçbir eser yok. Yarısı kayakta, yarısı tatilde, yarısı seçim kampanyalarında genel başkanını devirmek için geçen bir dönemden geriye elbette bir şey kalmadı, kalmıyor.

ŞEHRİ 30 YIL GERİ GÖTÜRDÜLER

Bu şehir 30 yıl geriye gitti. Balya balya paralar görüntülendi. Partiye bina alınmasından vergi kaçırmaya pek çok şey söylendi. Tatmin edici bir açıklama duyamadık. Her konuşanla iş daha sarpa sardı. 1 Nisan'dan itibaren yeniden İstanbul diyerek yola devam edeceğiz. Bir tarafta deprem tehlikesini görmezden gelenler var, bir tarafta İstanbul'u depreme hazırlamak isteyenler var.

Dünyadaki tüm mazlumların umudu haline gelen bir Türkiye gerçeği bizim referansımızdır. Her seçim öncesinde insanlarımızı korkutmak için bizimle ilgili iftira ortaya attılar. Hiçbir zaman kendilerini düzeltmediler. Onlar ne derse desin biz asla istismar siyaseti yapmadık. Belediyelerimizin ve kamu kurumların kapılarını herkese açık tuttuk. Siyasi rekabetin siyasi husumete dönüştürülmesine izin vermedik.

650 BİN KİŞİ KATILDI

Şu anda karşımda 650 bin kişi var. Biz 1,5 milyona alıştık ama durmuyoruz.

"İSTANBUL'UN ÖNCELİĞİ DEPREM"

Önümüzdeki dönemde İstanbul'un en önemli önceliğinin deprem olduğunu görüyoruz. Hükümet olarak bunu yapıyoruz. Murat kardeşimizin İstanbul'da göreve gelmesiyle eksik ayak tamamlanacaktır.

Metro için yeni bir çivi bile çakmayanlar, yapımına başlanan birçok metro projesini de bitiremedi. Seçimlerden sonra büyükşehir sorumluluğundaki metro projelerini hızlandıracağız."