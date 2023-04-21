Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Erdoğan, namazın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına düzenlenen saldırıya ilişkin "Ben bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir değerlendirmenin içerisine girecek, ondan bir rant beklentisi içerisinde de değilim. Terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını her yerde her zaman yapacaktır. Biz terör bölgelerinde bunları zaten AK Parti olarak çok yaşadık. Bu konuda çok şehitler de verdik." ifadelerini kullandı.