Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Gözümüzün nuru siz evlatlarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Ülkemizdeki çocuklarla birlikte tüm dünya çocuklarının bayramını da sizleri Cumhurbaşkanlığı'nda misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle tüm dünya çocuklarına sizlerin aracılığıyla en kalbi sevgilerimi gönderiyorum.

Büyük Millet Meclisi'mizin ilk başkanı, kurtuluş savaşımızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin bugünlere gelmesinde katkısı olan herkesi saygı ile anıyorum.

Bugün 23 Nisan çocuk bayramımızla beraber Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 104. yıl dönümünü de idrak ediyoruz.

Bundan 104 yıl önce Ankara'da dualarla, tekbirlerle, salavatlarla açılan Büyük Millet Meclisi'miz milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin sembolü oldu.

Tarihimizdeki böyle önemli bir günün istikbalimizin teminatı olan siz çocuklara hediye edilmesi elbette tesadüf değildir. Bu devletimizin sadece çocuklara değil, aynı zamanda kendi geleceğine verdiği önemin de bir göstergesidir.

Biliyorsunuz biz de Türkiye Yüzyılı Vizyonu'muzu sizlere emanet ettik. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak her birinizin bu emaneti en güzel şekilde taşıyacağınıza yürekten inanıyorum.

Siz evlatlarımızın da çalışkanlığınızla, başarılarınızla, heycanınızla, ufkunuz ve umutlarınızla Türkiye'yi çok daha ileriye götüreceğiniziden asla şüphe duymuyorum.

Şunu bir an olsun aklınızdan çıkarmamanızı sizlerden rica ediyorum. Sizler bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umudusunuz. Her biriniz büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları olacaksınız. Bizden devraldığınız emanetlere sıkı sıkıya sahip çıkıp sizden sonra gelecek nesillere inşallah alnınızın akıyla teslim edeceksiniz.

Şu an karşımda yarının Türkiye'sinin siyasetçileirni, bilim adamlarını, devlet adamlarını ve kültür sanat insanlarını görüyorum. Ülkemize ve milletimize faydalı birer fert olmanın peşinde sürsürdüğünüz hayat yolculuğunda sizlere Rabbim'den başarılar diliyorum.

Bu düşüncelerle bir kez daha 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Gelecek yıllarda daha güçlü, daha ileri, daha mutlu bir Türkiye'de 23 Nisan'ları kutlamak temennisiyle hepinizin gözlerinden öpüyorum.