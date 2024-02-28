31 Mart'taki yerel seçimlere 32 gün kala, seçim meydanları hareketli...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya mitinginde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Cumhur İttifakı olarak Kütahya'da eser ve hizmet siyaseti yarışı için ayrı adaylarla seçime girdik. Seçimler gelir geçer ama muhabbet baki kalır. Bu millet sırtını terör örgütlerine dayayanlara en güzel dersi sandıklarda verdi. Şimdi beraber yol yürüyerek hükümette belediyede iktidar hülyalarına kapılanları rüyalarından uyandırmaya var mıyız?

''MEYDANI KİRLİ İTTİFAKLARA BIRAKMAYACAĞIZ''

Şehirlerimizin bir kısmında yapılan kirli ittifakları takip ediyoruz. Kiminde listeler geç veriliyor aday isimleri sabahtan akşama değişiyoruz. Milletimiz yapılan pazarlıkları çok iyi görüyor. 31 Mart'ta da milletimizle meydanı kirli ittifakların karanlık hesaplarına bırakmayacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonu etrafında kenetlenip yolumuza devam edeceğiz.''