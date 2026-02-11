Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmelerinde Ege ve Doğu Akdeniz'e ilişkin tutumları bir kez daha açık ve samimi şekilde ele aldıklarını belirterek, "Mevcut meseleler çetrefil olmakla birlikte uluslararası hukuk temelinde çözümsüz de değildir. Yeter ki iyi niyet, yapıcı diyalog ve çözüm iradesi olsun." dedi.

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin 5'inci toplantısı kapsamında Atina'yı 7 Aralık 2023'te ziyaret ettiğini anımsattı.

Bu ziyarette, diyalog kanallarını açık tutma ve ilişkileri geliştirme noktasındaki mutabakatlarını Atina Bildirgesi ile kayıt altına aldıklarını ifade eden Erdoğan, bugün de pozitif gündem maddeleri üzerinden ilişkileri nasıl ileriye taşıyabileceklerini etraflıca değerlendirdiklerini söyledi.

Üst düzey temasların bu manada elverişli bir zemin sunduğunu gördüklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biraz önce kabul ettiğimiz belgelerin, ilişkilerimizin ahdi zeminini pekiştirmesini temenni ediyorum. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 7 milyar dolara ulaşan ikili ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Bugün, ayrıca iki ülkenin iş konseyleri de bir araya gelerek iş fırsatlarını değerlendirdiler. Sayın Başbakan ile görüşmemizde Ege ve Doğu Akdeniz'e ilişkin tutumlarımızı bir kez daha açık ve samimi şekilde ele aldık. Biz bu hususta geçmişten bu yana şunu savunuyoruz: Mevcut meseleler çetrefil olmakla birlikte uluslararası hukuk temelinde çözümsüz de değildir. Yeter ki iyi niyet, yapıcı diyalog ve çözüm iradesi olsun. Değerli dostum Kiryakos ile bu konuda hemfikir olduğumuzu memnuniyetle gördük. İlişkilerimizin diğer tüm alanlarında 2023 yılından bu yana sağladığımız ivme gibi Ege'de birbiriyle bağlantılı sorunların çözümü noktasında da ilerleme kaydedilebileceğine inanıyorum."

AZINLIKLARIN SORUNLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ayrıca terörle ve organize suçlarla mücadele konusundaki beklentilerini de Miçotakis ile bir kez daha paylaştığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Münasebetlerimizin beşeri unsurunu teşkil eden azınlıklar konusunda tarihi sorumluluk bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Batı Trakya Türk azınlığının dini özgürlükler ve eğitim imkanlarından tam olarak yararlandırılmaları konusundaki beklentilerimizi Sayın Başbakan ile paylaştık." ifadelerini kullandı.

BÖLGESEL MESELELER

Erdoğan, iki NATO müttefiki olan Türkiye ve Yunanistan'ın güvenlik ve istikrara tehdit teşkil eden birçok gelişmeyle karşılaştığını dile getirdi.

Türkiye olarak Avrupa'da son dönemde başlatılan savunma girişimlerinde yer almalarının müşterek menfaatlerine olduğunu düşündüklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Başbakan ile Gazze'deki ateşkes süreci ve barış planı olmak üzere bölgesel gelişmeleri de değerlendirdik. İsrail'in Batı Şeria'da kontrolünü genişletmeye ve Filistin yönetimini zayıflatmaya yönelik aldığı son kararları reddediyoruz. Bu konuda dünyanın önde gelen ülkelerinin, bizim ve kardeş ülkelerin tutumu ortadadır. Bu vesileyle şunu bilhassa vurgulamak isterim. Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrar Filistin meselesine iki devlet temelinde adil çözüm bulunmasından geçiyor. Bu tutumumuzu da savunmaya devam edeceğiz. 2025-2026 dönemi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Geçici Üyesi olan Yunanistan'ın bölgemizin menfaati bakımından iki devletli çözüm perspektifini Konseyin gündeminde tutacağına inanıyoruz. Keza, Suriye'de istikrarın tesisi ve bu kardeş ülkenin bölgede barışa katkı sunan bir konuma süratle ulaşması için yapılabileceklere değindik. Bizim bu konuda üstlendiğimiz yapıcı rolün sadece Suriye'nin kendisi için değil, Yunanistan'ın ve Avrupa'nın güvenliği için de ne derece mühim olduğu ortadadır. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği ilkesi temelinde ülkenin tüm bileşenlerinin kapsayıcı bir anlayışla geleceğe yürümesini ümit ediyoruz. İki komşu ve müttefik olarak iş birliğini temel alan bir anlayışla diyalog kanallarını açık tutmamızın gerektiğine yürekten inanıyorum."

MİÇOTAKİS: "BU TOPLANTILAR İYİ KOMŞULUK İLİŞKİLERİNİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU GÖSTERMEKTE"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bugün Ankara'da 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'nı (YDİK) gerçekleştirdiklerini belirterek, bu toplantıların iyi komşuluk ilişkileri ve diyaloğun önemini gösterdiğini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Kendisi ve heyeti adına gösterdiği konukseverlik için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Miçotakis, "Ülkenizi her ziyaret ettiğimizde böyle sıcak bir konukseverlikle karşılaşıyoruz." dedi.

Miçotakis, Ankara'da 6. YDİK toplantısı için bulunduklarını, bunun gerçekleşmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi bu toplantılar, iyi komşuluk ilişkilerinin, diyaloğun ne kadar önemli, ne kadar kıymetli olduğunu hepimize göstermekte." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde ikili ilişkilerin ayrıntılı bir muhasebesini yapma fırsatı bulduklarını kaydeden Miçotakis, 2023'te stratejik bir tercihte bulunduklarını, iki ülke arasındaki temasları siyasi diyalog, pozitif gündem ve güven artırıcı önlemler olmak üzere üç ana unsur üzerinde geliştireceklerini belirlediklerini hatırlattı.

"SON DERECE ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİK"

Miçotakis, bugünkü görüşmelerde pozitif gündemin de ele alındığını belirterek, "Bu işbirliği çerçevesinde biz son derece önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Açık olan diyalog kanalları vesilesiyle aramızdaki konuları görüşme fırsatı bulduk." ifadelerine yer verdi.

İki ülkenin dışişleri bakanlıkları düzeyinde, sürdürülebilir ve geleceğe dönük bir ilişki tesis etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Miçotakis, “Türkiye ve Yunanistan olarak aramızdaki sorunları soğukkanlılıkla ele almak zorundayız. Bu konuları kendi aramızda samimi bir şekilde görüşmeliyiz. Hatta bazı başlıklarda hemfikir olmayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Miçotakis, Yunanistan olarak her zaman diyalogdan yana olduklarını belirterek, "İyi niyetle ve karşılıklı saygı çerçevesinde aramızdaki işbirliğini sürdüreceğiz. Ve inanıyorum ki bizim bu çabamız hali hazırda meyvelerini de vermeye başladı." ifadelerini kullandı.

Birkaç hafta önce Atina’da pozitif gündem toplantısının yapıldığını ve buradan önemli sonuçlar elde edildiğini dile getiren Miçotakis, bugün de güven artırıcı önlemler kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde iki ülkenin çeşitli bakanlarının katılımıyla birçok başlıkta uzlaşı sağlandığını ve farklı alanlarda anlaşmalar imzalandığını söyledi.

Miçotakis, "Görünen o ki kısa süreli hızlı vize uygulamasının son derece önemli ve verimli sonuçlar verdiğini görüyoruz. Yüz binlerce Türk vatandaşı dostumuz Yunan adalarını ziyaret etti. Bu vesileyle halklarımızın da birbirlerine daha yakınlaşmasını temin etme şansı bulduk. Biz tabii ki bunu Avrupa Birliği (AB) ile anlaşma çerçevesinde gerçekleştirdik ve bu uygulamanın bu senede devam etmesi için çalışacağız." diye konuştu.

Türkiye ile düzensiz göç konusunda "son derece önemli ve verimli bir işbirliğinin" söz konusu olduğunu dile getiren Miçotakis, "2026 yılında yasa dışı göçle ilgili olarak yüzde 60 bir azalma söz konusu ve bunu biz hem deniz sınırlarının hem de kara sınırlarının sonuç verici bir şekilde korunmasına borçluyuz. Bu iş birliği devam ettirilmeli, daha da güçlendirilmeli. Geçtiğimiz günlerde Sakız Adası açıklarındaki trajik olay bu iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu bize bir kere daha gösterdi. Bizim bu alandaki iş birliğimiz sürekli olmak durumunda." ifadelerini kullandı.

İKİLİ TİCARETTE HEDEF 10 MİLYAR DOLAR

Miçotakis, ikili ticaret konusunda da sürekli çaba sarf etmek durumunda olduklarını anlatarak, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin 10 milyar dolar olduğunu hatırlattı.

Yunanistan'ın, Kipi ve Kastanies sınır noktalarında altyapısını güçlendirmekte olduğunu kaydeden Miçotakis, bunun ikili ticaretin gelişmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Miçotakis, iki ülke şirketlerinin karşılıklı yatırım yaptıklarını belirterek, bunun önemli bir gelişme olduğunu dile getirdi.

İki ülkenin iklim kriziyle ilgili işbirliğinin bütün bir bölge için örnek teşkil edeceğine inandığını söyleyen Miçotakis, "Bunlar tabii ki ileriye dönük atılmış adımlar, kat etmiş olduğumuz ileriye dönük mesafeler ve biz bunları sistematik bir çabanın sonucu olarak bugün görmekteyiz. Bu bizim karşılıklı olarak ortaya koymuş olduğumuz bir iradenin sonucu şüphesiz." diye konuştu.

Miçotakis, birlikte bölgenin istikrarı için çaba sarf edildiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Bizim anlaşamadığımız, mutabık kalamadığımız bazı konular da var. Ege'deki kıta sağlığı konusu, münhasır ekonomik bölge konusu gibi bazı konular var. Bu konularla ilgili olarak belki de bir uluslararası yargı organına başvurmak gerekebilir. Ancak uluslararası hukuk çerçevesinde buna da çözüm bulunabilir. Sayın Cumhurbaşkanı (Erdoğan), ümit ediyorum ve sizin de bu konudaki iyimserliğinizi paylaşıyorum. Şartlar bu konularda ilerleme kaydetmek için uygun. Artık bizim ilişkilerimizle ilgili olarak bütün tehditlerin ortadan kalkmasının zamanının geldiğine inanıyorum."

Görüşmelerde Kıbrıs konusunun da ele alındığını ifade eden Miçotakis, "Yunanistan'ın tezleri malumunuz ve gayet net. Burada Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları yeniden bir diyalog sürecinin başlatılması için bir fırsat penceresinin aralanmasına imkan sağlamakta ve buradaki çözüm araçları kati surette BM Güvenlik Konseyi'nin kararları çerçevesinde olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Batı Trakya Türk Azınlığı konusuna dikkati çeken Miçotakis, şunları kaydetti:

"Azınlıklar konusunda Lozan Antlaşması'nı baz alıyoruz. Bu Antlaşmaya göre Trakya'da bir dini azınlıktan bahsediliyor, bir Müslüman azınlıktan bahsediliyor. Ancak şunu bir kere daha söylemek istiyorum; Trakya'daki Yunan Müslümanlar büyük bir uyum içerisinde bölgedeki Hristiyanlarla birlikte yaşıyorlar. Yasalar ve hukuk önünde eşitler. Yine Türkiye'de, İstanbul'da Yunan azınlığı her ne kadar sayısı azalmış olsa bile ülkenin kültürel ve sosyal hayatı açısından bir renk olmaya devam ediyor. Gerçekten iki ülkedeki azınlıklar iki ülke arasında bir köprü rolü ve karşılıklı anlayış rolü üstlenebilirler."

Miçotakis, bölgesel ve uluslararası bazı gelişmelerin de gündeme geldiğini aktararak, bu gelişmelere bakıldığında diplomasi ve uluslararası hukuka saygının ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona yaklaştığını görmek istediklerini dile getiren Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu konuda mutabık olduklarını söyledi.

"GAZZE'NİN İSRAİL TARAFINDAN İLHAKIYLA İLGİLİ OLASI ADIMLARI DESTEKLEMİYORUZ"

Miçotakis, Gazze'de ikinci barış görüşmelerinin başlaması konusunda da mutabık olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yunanistan, istikrarlı bir şekilde iki devletli çözümden yana ve bu çözümün yegane gerçekçi çözüm olduğunu savunuyor. Ve yine oluşturulacak yeni yönetimde de Filistin tarafının kati suretle yer almasını destekliyor. Ancak bunun yanında Hamas'ın silahsızlandırılmasının ve bölgenin terörden arınmasının da son derece elzem olduğu görüşündeyiz. Ancak Gazze'nin İsrail tarafından ilhakıyla ilgili herhangi bir olası adımı kesinlikle desteklemiyoruz. Burada Yahudi yerleşimlerinin genişletiliyor olması bölgede bir Filistin devletinin oluşmasını daha da zorlaştıran bir unsur."

Yunanistan'ın bütün komşularla samimi ilişkilerden yana olduğunu kaydeden Miçotakis, başarılı olabilecekleri yerlerde ve bölgesel istikrar konusunda işbirliği yapabilmeyi istediklerini ifade etti.

"TÜRKİYE VE YUNANİSTAN, BÖLGENİN ÖNEMLİ ÜLKELERİ OLARAK İŞBİRLİĞİ YAPABİLİR"

Miçotakis, iki ülkenin bölgedeki etkisine ilişkin, "Türkiye ve Yunanistan, bölgenin iki önemli ülkesi olarak bölgede siyasi istikrarın tesisi anlamında hem uluslararası hukuka saygı hem dini azınlıkların haklarına saygı çerçevesinde işbirliği yapabilirler." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin yeniden yapılanması konusunda da iki ülkenin işbirliği yapabileceğini kaydeden Miçotakis, "Zira Suriye'nin yeniden inşa edilmesi, yeniden eski günlerine dönmesi hem Türkiye'de hem Yunanistan'daki göçmenlerin geri dönmesini sağlayacaktır." dedi.

Miçotakis, kaderin Türkiye ve Yunanistan'ı "aynı mahallenin sakinleri" olarak belirlediğine işaret ederek, "Biz bu coğrafyayı değiştiremeyiz kuşkusuz ancak bir ittifak oluşturabiliriz. Sorumluluk bilinciyle ülkelerimizin huzur ve refahı için çalışabiliriz. Biz Eleftheros Venizelos ve Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkmak durumundayız." diye konuştu.

Misafirperverlik ve yapıcı görüşmeler için teşekkür eden Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve bakanlarını bir sonraki YDİK toplantısı için Yunanistan'da ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS ONURUNA YEMEK VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis onuruna akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDA ANLAŞMALAR İMZALANDI

Türkiye ile Yunanistan arasında yatırım, deniz ticareti, ekonomik işbirliği, deprem, kültür, bilim ve teknoloji alanında anlaşmalar imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ikili görüşmenin ardından Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Heyetlerarası Görüşme Oturumu'na başkanlık etti.

Oturumun ardından iki ülke arasında anlaşmaların imza töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortak Bildiri'yi imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile Yunanistan Yatırım ve Dış Ticaret Ajansı Arasındaki İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Haris Theoharis imza attı.

İzmir Limanı ile Selanik Limanı Arasında Ro-Ro Seferlerinin Başlatılmasının Teşvik Edilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay ile Theoharis imzaladı.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Çerçevesinde İşbirliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı, Bozay ve Theoharis tarafından imzalandı.

Depreme Hazırlık Konusunda İkili İşbirliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı'na, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Ioannis Kefalogiannis imza attı.

Kültür Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı'nı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliğine Dair Ortak Niyet Beyanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Yunanistan Kalkınma Bakanı Takis Theodorikakos tarafından imzalandı.