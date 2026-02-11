Bilim insanlarının 20 yıl boyunca takip ettiği kapsamlı bir araştırma, belirli türde beyin egzersizlerinin demans riskini azaltabileceğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, “hızlı düşünme eğitimi” olarak adlandırılan özel bir zihinsel antrenman programına katılan kişilerde Alzheimer ve benzeri hastalıklara yakalanma riski yüzde 25 daha düşük çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Marilyn Albert, çalışmanın sonuçlarının uzun süredir tartışılan beyin egzersizleri konusuna önemli bir açıklık getirdiğini belirterek, “Bu çalışma, zihinsel antrenmanların gerçekten işe yaradığını gösteriyor” dedi.

Araştırma 20 yıl sürdü

Araştırmaya, 65 yaş ve üzerindeki 2 bin 800’den fazla kişi katıldı. Katılımcılar rastgele dört gruba ayrıldı. Bir grup, bilgisayar üzerinden yapılan “hız eğitimi” programına katıldı. Bu programda katılımcılardan, kısa süre gösterilen görüntüleri hızlıca hatırlamaları istendi. Egzersizler ilerledikçe görevler zorlaştı.

Diğer gruplar ise hafıza geliştirme ve mantık yürütme üzerine eğitim aldı. Bir grup ise herhangi bir eğitim almadı.

Katılımcılar beş hafta boyunca haftada iki gün yaklaşık birer saat eğitim gördü. Daha sonra bazı katılımcılara ek tekrar eğitimleri verildi.

En büyük etki tekrar eğitimlerinde görüldü

Araştırmacılar, 20 yıl sonra katılımcıların sağlık kayıtlarını inceleyerek demans teşhisi alıp almadıklarını kontrol etti.

Sonuçlara göre, hız eğitimi alıp ek tekrar programlarına katılan kişilerde demans riski yüzde 25 daha düşük çıktı. Sadece kısa süreli eğitim alanlarda ise anlamlı bir fark görülmedi. Albert, “Ortaya çıkan etki gerçekten şaşırtıcı” değerlendirmesinde bulundu.

Weill Cornell Üniversitesi’nden Prof. Dr. Walter Boot, uzun yıllar boyunca çok sayıda ölçüm yapıldığını hatırlatarak, “Bu tür çalışmalarda bazı sonuçlar tesadüfen de öne çıkabilir. Bu nedenle bulgular dikkatle değerlendirilmelidir” dedi.

Beyni güçlendiren ‘zihinsel rezerv’ etkisi yaratabilir

Bilim insanlarına göre bu tür egzersizler, beynin dayanıklılığını artıran bir “zihinsel rezerv” oluşturabilir. Bu sayede beyin hasarı daha geç ortaya çıkabilir.

Araştırmacılar, hızlı düşünme egzersizlerinin beynin bağlantılarını güçlendirdiğini, dikkat ve odaklanmayı artırdığını belirtiyor. Bu durumun da yaşlılıkta sosyal hayattan kopmayı azaltabileceği ve zihinsel sağlığı destekleyebileceği ifade edildi.

Sadece bilgisayar oyunlarıyla sınırlı değil

Uzmanlar, faydanın yalnızca bilgisayar temelli egzersizlerle sınırlı olmadığını da vurguladı. Boston Üniversitesi’nden Prof. Dr. Andrew Budson, “Herkesin evine kapanıp sürekli bilgisayar oyunu oynaması gerekmiyor. Yeni bir hobi, spor dalı ya da beceri öğrenmek de beyin için çok faydalı olabilir” dedi.