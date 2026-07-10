Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Yeni dönemde yapay zekaya dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşların sadece cephede olmadığını ifade edip “Siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyaları ile birlikte yönetiliyor. Kamikaze dronelerla kritik alt yapılar, enerji nakil hatları, ticaret güzergahları hesap alınıyor. Yapay zeka merkezli yazılımların harekâtın seyrini değiştirdiği yeni bir denklemle karşı karşıyayız.” dedi.

“İç kalemizi sağlam tutalım.” diye konuşan Erdoğan, milli güvenlikten taviz verilmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"301 subayımızın gurur gününe iştirak ediyor, mezuniyet sevincini paylaşıyoruz. Kurmay subaylarımızı yeni vazifelerinde şimdiden üstün muvaffakiyetlerini temenni ediyorum. 26 ülkeden kurmay subayları eğittik. Bugün mezun ettiğimiz kurmay subaylarımızın ülkemizde bölgelerimiz ve sınırlarımızın ötesinde ifa edecekleri görevlerle şehit ve gazilerimizin emanetlerini layıkıyla taşıyacaklarından hiçbir şüphe duymuyorum.

31 Temmuz'da MSÜ'nün 10. yılını idrak edeceğiz. 10 yıl gibi kısa sürede MSÜ yıldızı parlayan en seçkin eğitim kurumlarımızdan biri haline gelmiştir. Subay ve astsubayların yetiştiği bu ocak milletimizin iftihar kaynağıdır.

Hükümet olarak kurulduğu günden beri üniversitemizin yanında olduk. Subay ve astsubaylarımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için ayrı bir hassasiyet taşıdık. Bundan sonra MSÜ'nün daha da güçlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.

“SAVAŞLAR SADECE CEPHEDE OLMUYOR”

Kesin değişimlerin istisna olmaktan çıkıp sıradanlaştığı bir dönemdeyiz. Savunma ve güvenlikte bu dönüşümü daha net gözlemliyoruz. Klasik harp ortamlarında belirleyici faktörler, kuvvet yoğunluğu ve platform sayısıydı. Savaşlar artık sadece cephelerde verilmiyor. Siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyaları ile birlikte yönetiliyor. Kamikaze dronelerla kritik alt yapılar, enerji nakil hatları, ticaret güzergahları hesap alınıyor. Yapay zeka merkezli yazılımların harekâtın seyrini değiştirdiği yeni bir denklemle karşı karşıyayız.

MSB'de yetişen subaylarımız hem planlama hem de sevk ve idare noktasında eşsiz bir performans ortaya koyuyorlar.

YENİ REKOR

Geçtiğimiz ay 803 milyon dolar değerinde ürün ihracatı gerçekleştirdik. Son 12 ayda 11 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek yeni bir rekora imza attı.

Savunma sanayide yüzde 80 yerlilik oranına ulaştık. Riskleri, tehditleri doğru okuyabilen subaylarımız bunları sahada kazanımlara dönüştürüyor.

“SAVAŞ LİTERATÜRÜNE KAZANDIRAN BİR MİLLETİZ”

Türk milleti olarak dünyada hiçbir milletle mukayese edilemeyecek köklü ve zengin bir askeri birikime sahibiz. Biz yalnızca bugünkü orduların temelini teşkil eden onlu sistemi kuran değil, aynı zamanda hilal taktiğine asıl derinliğini veren yontma keser taktiğini ve örtme harekâtını da dünya savaş literatürüne kazandıran bir milletiz.

“NATO'NUN GELECEĞİNİ ELE ALDIK”

NATO Liderler Zirvesi'ne Ankara'da ev sahipliği yaptık. Değişen güvenlik koşulları ekseninde ittifakın geleceğini Türkiye'de ele aldık. Mevcut gündeme dair değerlendirmelerimizi müttefiklerimizle paylaştık.

Hangi teşkilata üye olursak olalım içinde bulunduğumuz zorlu coğrafyada alnımız ak, başımız dik bu şekilde yaşamak için güçlü olmak zorundayız. Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez, milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz.

Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru yol alırken 86 milyon olarak kardeş ve kaderdaş olduğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız. Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasıyla içer ve dışarda yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız.