Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV-Star TV ortak yayınında gündemi değerlendiriyor.

Deprem konutlarına ilişkin, "Yarın temel atmaya başlıyoruz ve söz verdiğimiz gibi inşallah 1 yıl içerisinde kalıcı konutları bitirmeye Rabbim bizleri muvaffak etsin." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızın hiçbiri ne deprem bölgesinde ne de dışında çaresiz kalmadı. En önemli gündemimiz deprem olacak, tek derdimiz yaraları sarmak olacak." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerin ardından yürütülen soruşturmalarda, 1364 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, 302 şüphelinin tutuklandığını belirterek, deprem bölgesinde kalıcı konutların inşa çalışmaları kapsamında 40 bin 104 afet konutu ile 6 bin 223 köy evinin ihalesinin yapıldığını bildirdi.

Deprem soruşturmalarına ilişkin Erdoğan, "Yakın takipçisi olacağız. Sorumluluklarını yerine getirmeyen, adalet önünde bunun hesabını verecek. Buradan kaçışı yok." ifadesini kullandı.

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİME VERİLEN ARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerde yüz yüze eğitime verilen ara ile ilgili, "Uzun bir süre olmayacak ama online sistemle biraz devam edelim. Çünkü yurtlarımız çok işimizi görüyor." diyerek, "Şartlar elverişli olursa uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin harmanlandığı hibrit öğretim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir." şeklinde konuştu.

"(ALTILI MASA) TAM ANLAMIYLA BİR ESKİ TÜRKİYE FOTOĞRAFI OLAN KOALİSYON MANTIĞIYLA ÇALIŞIYORLAR"

Altılı masa ile ilgi, "Tam anlamıyla bir eski Türkiye fotoğrafı olan koalisyon mantığıyla çalışıyorlar." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Altılı masa) Terör örgütünün parlamentodaki uzantısını da masaya ortak etti, beraber yürüyorlar." dedi.

TAHIL KORİDORU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru ile ilgili de "İki üç gün içerisinde Sayın Putin ile telefon görüşmemiz olacak. Adımlarımızı bu alanda da atacağız." şeklinde konuştu.

HDP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI GÖSTERMEMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı göstermemesi ile ilgili de "HDP zaten masanın yedinci ortağı idi. 'Gizli ortak var' demiştik. Şimdi masanın altından üstüne çıktı." dedi.

"HDP eşittir PKK'dır, HDP eşittir YPG/PYD'dir. Bu denklemde CHP'nin yeri nerede kalıyor, bunu benim milletim düşünsün." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kandil'deki terörist elebaşıları altılı masanın kendileri için umut oluşturduğunu söylüyorlar, bay bay Kemal'i Kandil'e umut veren aday olarak görüyorlar." şeklinde konuştu.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN 14 MAYIS SEÇİMİNDEN DE ZAFERLE ÇIKACAĞINDAN HİÇBİR KUŞKUMUZ YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs seçiminden de zaferle çıkacağından hiçbir kuşkumuz yok." ifadesini kullanarak, Cumhur İttifakı'nın genişlemesi ile ilgili de "Yerli ve milli siyaset yapan, milletin değerleriyle barışık siyasi partilere kapımız açık." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı'na katılımlar olursa olumlu karşılarız. Yedili masa gibi koltuk pazarlığı üzerinden değil, ilkeler üzerinden yürüyoruz." dedi.

"17 KABİNE ÜYEMİN HEMEN HEMEN HER BİRİNE DEĞİŞİK İLLERDE GÖREVLER VERECEĞİZ"

Erdoğan, "(Kabinedeki) Arkadaşlarımın hemen hemen her birisini şu anda belli illere adaylar olarak görevlendirdik." şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Bey'i Ankara'da bir bölgeye milletvekili adayı yapıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Genel seçimde) 17 kabine üyemin hemen hemen her birine değişik illerde görevler vereceğiz, onları büyükşehirlerden aday yapmayı belirledik." şeklinde konuştu.