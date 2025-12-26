Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da hastane açılışında konuştu.

Corona virüs salgını dönemini hatırlatan ve Türkiye'nin bu salgını en iyi yöneten ülkelerden biri olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"-Tüm dünyayı kasıp kavuran ve milyonlarca insanın hayatını kaybettiği bu salgın, ülkelerin hem ekonomisini hem de sağlık sistemini test etti. Sağlık sistemi zayıf olan ülkeler salgın döneminde ağır bedeller ödedi.

-Senelerdir bize örnek gösterilen, muhalefetin hala öve öve bitiremediği Avrupa'da hangi trajik sahnelerin yaşandığını hepimiz hatırlıyoruz. Türkiye, son asrın en büyük sağlık krizi olan corona virüs salgınını en iyi yöneten ülkelerden biri oldu.

-Bu süreçte kamu-özel fark etmeksizin sağlık altyapısının önemini hepimiz bizzat tecrübe ettik. Devlet ve şehir hastanelerimizle birlikte özel sağlık kuruluşlarımız salgını başarıyla yönetmemizde gerçekten kritik roller üstlendi."

“TÜRKİYE SAĞLIKTA ÖNCÜ BİR ÜLKE OLDU”

Türkiye'de bir günde üç milyon muayene gerçekleştirildiğini ve sağlık alanında güçlü bir altyapı oluşturduklarını belirten Erdoğan, “Türkiye bu alanda öncü ve örnek bir ülke olduğunu son yıllarda defalarca gösterdi. Sağlık alanında artık farklı bir ligin oyuncusuyuz. Bundan da ülkemiz adına kıvanç duyuyoruz.” dedi.

“İSTANBUL, SAÇ EKİMİ VE ESTETİKLE İLGİLİ BİRÇOK ALANDA MARKA HALİNE GELDİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saç ekimi başta olmak üzere estetik ile ilgili birçok alanda İstanbul'un bir marka haline geldiğini de söyledi.

Erdoğan, “Hükümet olarak sağlık hizmetlerinin sunumunda kara düzen çalışan kim varsa tespit ettiğimiz an gözünün yaşına bakmıyoruz. Daha fazla para kazanacağız diye kimse ülkemizin itibarına zarar veremez, vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin sağlığını tehlikeye atamaz." diye konuştu.

"KAYNAKLAR TALAN EDİLİYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturmaları da değerlendirdi.

Belediye kaynaklarının keyfi gerekçelerle kullanıldığını söyleyen Erdoğan, "Büyük bir soygun var." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"-Asıl kamuculuk; sermaye düşmanlığı yapmak değil, gerektiğinde özel sektörle el ele verip kamu yararına değer üretmek, halkın hayatını daha güvenli, daha huzurlu hale getirmek, temel hizmetleri en uygun şekilde, en üst kalitede vatandaşına sunabilmektir.

-Mesela 2002 öncesi gibi sağlık hizmeti almak eğer bir çileye dönüşmüşse böyle bir sistemde ne kamuculuktan ne de sosyal devletten söz edilebilir.

-Aynı şekilde belediye kaynakları talan ediliyor, halkın parası rantçıların, yolsuzların, yandaşların cebine akıyor bunun da tüm faturasını daha fazla trafik, daha fazla eziyet daha az hizmetle sokaktaki vatandaş ödüyorsa orada da bunların hiçbiri yoktur tam tersine çok büyük bir soygun vardır."