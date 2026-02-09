Çelik, Rum tarafının Türkiye ile sorun yaşayan ülkeleri bölgeye davet ederek Kıbrıs’ı bir askeri üs alanına dönüştürme çabası içinde olduğunu söyledi. Bu yaklaşımın çözüm üretmeyeceğini belirten Çelik, Rum tarafının aşırı bir silahlanma yarışına girdiğini ve bunun hiçbir faydası olmadığını ifade etti.

Silahlanma politikasının tansiyonu düşürmediğini, aksine Doğu Akdeniz’i daha kırılgan hale getirdiğini kaydeden Çelik, bu yaklaşımın terk edilmesi gerektiğini vurguladı.

“Türkiye’yi tehdit etmek komik bile denilmeyecek bir şeydir”

Rum tarafının ve Yunanistan’daki bazı siyasi aktörlerin Türkiye’yi hedef alan söylemlerine de değinen Çelik, bu açıklamaların herhangi bir karşılığı olmadığını söyledi. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlığının tartışmaya açık olmadığını vurgulayan Çelik, tehdit diliyle sonuç alınamayacağını dile getirdi.

Çelik, Doğu Akdeniz’deki sorunların masa başında ve diplomasi yoluyla çözülebileceğini belirtti.

“Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve KKTC’nin çıkarlarına halel getirecek girişimlerden uzak durulmalı”

Ömer Çelik, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve çıkarlarını milli dava olarak gördüğünü söyledi. KKTC’nin egemenliğinin ve haklarının korunmasının Türkiye için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Çelik, bu konuda geri adım atılmayacağını ifade etti.

Çelik, KKTC yönetiminin de sorunların diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduğunu ve bu yönde doğru mesajlar verdiğini kaydetti.

“Ege çatışma alanı değil, barış gölü olmalıdır”

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde diplomasinin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Çelik, gerginlikten kaçınılmasının herkesin yararına olduğunu söyledi. Doğu Akdeniz’de ve Ege’de askeri gerilimi artıracak adımların bölgeyi istikrarsızlaştıracağını ifade eden Çelik, çalışan mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Çelik, Türkiye’nin hem Doğu Akdeniz’de hem de Kıbrıs meselesinde diplomasi kapasitesinin sorunları çözmeye hazır olduğunu vurguladı.