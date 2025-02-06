6 Şubat 2023'te, 11 ilimiz büyük deprem felaketini yaşadı. 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremde 53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. En az 35 bin bina yerle bir oldu. Felaketin yarattığı büyük acının ikinci yılındayız. Depremin vurduğu kentlerde anma törenleri düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Adıyaman'da düzenlenen "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

6 Şubat depremlerinin ikinci yıldönümünde 53 bin 737 kardeşimizin her birine rahmet niyaz ediyorum.

"DEPREM BÖLGESİNİ AYAĞA KALDIRIYORUZ"

Bugün hem 6 Şubat gecesinin acısını ilk günkü tazeleğiyle hatırlıyor. Diğer taraftan da deprem bölgesimiz yeniden ayağa kaldırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sabırla ve azimle çalışıyoruz.

14 milyon vatandaşımız bu depremlerden etkilendi. 2 buçuk milyon vatandaşımız farklı illete göç etti. 104 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar dolarlık maliyete yol açtı. Bu tabloya karşı devlet ve millet olarak ümitsizliğe kapılmadık. Gece gündüz demeden yılmadan yorulmadan sabırla azimle çalıştık. Depremin ilk anından itibaren devletin tüm imkanlarını seferber ederek 650 bin personeli sahaya gönderdik. Tüm kurumlarımızı afet sahasına gönderdik.

"DEVLET HALKININ YANINDA"

O günlerde siyasi menfaat devşirmek amacıyla 'devlet nerede?' diye soranlara, 'devlet halkının yanında' cevabını verdik. Devleti evsiz kalan analarımızın, babalarımızın elini tutarken gösterdik, devleti teslim edilen konutlarla gösterdik.

Devleti, deprem turistleri çekip gittikten sonra, tam 2 yıldır buralarda gece gündüz demeden süren inşa ve ihya çalışmalarıyla gösterdik.

2.6 TRİLYON LİRAYI AŞAN YATIRIM YAPTIK

Bölgeye 2.6 trilyon liraya aşan yatırım yaptık. Yılbaşına kadar toplam 453 bin konut yapacak ve evine girmeyen, iş yerine kavuşmayan tek bir vatandaşımızı dahi bırakmayacağız.

11 ilimizde derslik sayımız 132 bin 168'e ulaştı. Orta hasarlı 13 okulu güçlendirdik. 13 bin derslik yapılıyor.

Deprem bölgemizin tamamında toplam uzunluğu 11 bin kilometreyi aşan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattını komple yeniliyoruz

8 ilde 335 km bağlantı yolunun ihalesi tamamlandı ve çalışmalara başlandı.

Hatay Havalimanı uçuş pistinin yapım çalışmaları sürüyor. Geniş gövdeli uçakların inebileceği yeni pisti Hatay'ımıza kazandırıyoruz.

Sağlık Bakanlığımız deprem bölgesinde 5 bin 588 yataklı 110 sağlık tesisini tamamladı, toplam 5 bin 750 yataklı 92 sağlık tesisinin inşası ise devam ediyor.

Kısa çalışma ödeneği kapsamında 11 bin kişiye 1 milyar liralık ödeme yapıldı.