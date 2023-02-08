Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin Hatay'daki 8. Komando Tugayı'nda, bölgede görevli bakanlardan brifing aldıktan sonra basın açıklaması yaptı.

"Tarihimizin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadık. Dünyada eşine rastlanmayacak iki büyük depreme ardı ardına ne yazık ki 10 ilimizde maruz kaldık." ifadeleriyle konuşmasına başlayan Erdoğan, Hatay'ın bu felaketten en çok etkilenen, en fazla yıkıma ve can kaybına uğrayan şehirlerin başında geldiğini belirtti.

Erdoğan, Kahramanmaraş'ı ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Oradaki durumun vahametini yakından gördüm. Ve şimdi de Hatay'da şahit olduğumuz tablo oralardan pek de farklı değil." diye konuştu.

Depremin etkilediği 10 şehrin tamamındaki vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar dileyen Erdoğan, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

"AFAD KOORDİNASYONUNDA BU İŞLERİN TAKİBİ DEVAM ETTİ"

Depremin yaşandığı andan itibaren, önce valiliklerin, ardından bakanlıkların ve kurumların harekete geçerek vatandaşların yardımına koştuğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tabii tümüyle ülke genelinde AFAD'ımızın koordinasyonunda bu işlerin takibi devam etti, devam ediyor, devam edecek. Şüphesiz ki işimiz kolay değildi. Yaklaşık 13,5 milyon insanımızın yaşadığı 500 kilometre çapında bir alanda etkili olan bu depremin yol açtığı yıkımın büyüklüğü ve yaygınlığına bir de hava şartlarının zorluğu eklendi. Buna rağmen devletin ve milletin tüm imkanlarını seferber ederek afet bölgesine yönlendirdik. Kamu personelinden sivil toplum kuruluşu üyelerine, yurt dışından gelen afet ekiplerinden gönüllülere kadar sayıları 60 bini bulan akredite kişi, arama kurtarmadan yardım faaliyetlerine kadar her konuda canla başla çalışıyor.

Ülkemizin istisnasız diğer 71 vilayetinin tamamından deprem bölgesindeki illerimize yardım konvoyları çıkartıldı. Bu şekilde de on binlerce insan deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza destek olmak için yollara düştü. Elbette eksikler var, şartlar çok açık, net ortada. Böylesine büyük bir felakete hazırlıklı olabilmek mümkün değildir. Devlet-millet omuz omuza vererek inşallah afetin yol açtığı yıkıntıları da kaldıracağız, hiçbir vatandaşımızı sahipsiz de bırakmayacağız. Çalışmaların daha etkin yürütülebilmesini teminen deprem alanını afet bölgesi ilan ettik. Ayrıca 10 ilimizi kapsayan olağanüstü hal kararı alarak süreci hızlandırdık."

"BU DÖNEM BİRLİK, BERABERLİK DÖNEMİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "gereken her adımı atarak kimseyi yıkıntılar altında bırakmayacak, kimseyi mağdur etmeyecek bir afet yönetimi" yürüteceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönem bir birlik, beraberlik dönemidir. Dayanışma dönemidir. Böyle bir dönemde hala basit siyasi çıkar uğruna çirkefçe, hala burada olumsuz kampanyalar yürütmeyi ben şu anda hazmedemiyorum. Bunun yanında da üzerimde bulunan makamın sorumluluğu olmamış olsa ben bugün böyle konuşmam, çok daha farklı konuşurum. Zira şu anda mevcut hükümet tüm imkanlarını seferber ederek Hazine ve Maliye başta olmak üzere adımlarını atmış ve bu ara dönemde tüm depremzedelere 10'ar bin lira verme kararını Kahramanmaraş'ta açıkladım."

"KONUT YAPIMINI HIZLANDIRACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'nin yönetimindeki tüm müteahhit firmaları devreye sokarak hem enkaz kaldırma çalışmalarını hem de konut yapımını hızlandıracaklarını belirtti. Erdoğan, "Bir yıl içerisinde de hedefimiz Malatya'da, Elazığ'da daha önce Bingöl'de, Van'da olduğu gibi, bunlar bizim bildiğimiz işler biz bunları yaparız. Biz bu konularda kendimizi ispatlamış bir hükümetiz. İnşallah Hatay'ımızda da bunu yapacağız. Allah'ın izniyle Kahramanmaraş'ımızda da bunu yapacağız. Diğer 8 vilayetimizde de yine bunları yapacağız. İlçelere varıncaya kadar bütün bunları inşallah halledeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, AFAD'ın çadırlarıyla il ve ilçelerdeki depremzedelerin emrine amade kılındığını kaydetti.

Deprem sonrası 60'ı aşkın ülkeden destek ve yardım geldiğini, bunların hepsini daha sonra ismen de açıklayacağını dile getiren Erdoğan, Azerbaycan, İsrail, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt'in destek verdiğini ve desteklerini sürdüreceklerini ifade ettiklerini, madden, nakdi ve ayni yardımların da gönderildiğini söyledi.

AFAD'a bu konuyla ilgili olarak Türkiye'deki kuruluşların ayni, nakdi destek verdiğini ifade eden Erdoğan, destek veren vatandaşlara da teşekkür etti.

"170 EKİP, 5 BİNİ AŞKIN ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün bizim için sınama günüdür ve bu millet bugüne kadar nasıl bunları sınayarak atlattıysa inşallah bunu da atlatacaktır. Kimse bundan endişe etmesin. Şu anda Türkiye genelindeki vefat sayısı 9 bin 57, Hatay'daki vefat sayımız şu an itibarıyla 3 bin 356. Yaralı sayısı ülke genelinde 52 bin 979. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444.

Şu an itibarıyla Hatay'ımızda asker, jandarma, polis toplamda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor. Bununla ilgili olarak da bazı haysiyetsiz, açık konuşuyorum, namussuz kişiler kampanya yaparak 'Hatay'da biz asker göremedik, jandarma göremedik, polis göremedik' gibi yalan, yanlış iftiralar atıyorlar. Bizim askerimiz şereflidir, jandarmamız şereflidir, polisimiz şereflidir. Ama bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız. Bunu da herkesin bilmesi lazım.

Şu an itibarıyla sağlık çalışanlarında yine 9 bin 179 personel burada akredite ve çalışıyor. Diğer önemli adım 7 valimiz, 12 kaymakamımız burada görevli. Burada yıkık bina sayımız 2 bin 749. 170 ekip, 5 bini aşkın arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. 18 ülke, yabancı olarak buradalar, bu arama kurtarma çalışmalarına katılıyorlar. Vefat edenlere tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize şifalar diliyorum. Hatay'da da üniversite hastanemiz bu akşamdan itibaren aktif olarak göreve katılacaktır."