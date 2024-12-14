Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da AK Parti Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Suriye vardı. Suriye'de halk devrimi gerçekleştiğini belirten Erdoğan, "Suriye halkı bizleri de gururlandıran muhteşem bir zafere imza attı." dedi.

Türkiye'nin etrafındaki savaşlara rağmen istikrar adası olarak takdir topladığını, kilit bir ülke olarak öne çıktığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Etrafımızdaki yangının ülkemize sıçramasına asla müsaade etmedik." dedi.

Muhalefete de Suriye konusunda eleştirlerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Muhalefetin kışkırtmalarına rağmen Suriye krizinde ne kadar isabetli davrandığımızı bugün daha iyi görüyoruz. Milletin kazanmasına tahammülleri yok." diye konuştu.

Şam'daki Türkiye büyükelçiliği'nin de bugün açılacağını belirten Erdoğan, "Suriye'nin yeniden imarı ve ayağa kaldırılmasında Suriye halkının yanında olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bizim kongrelerimiz düğün gibidir, şölen gibidir, bayram gibidir. Erzurum'un bütün vefakar insanlarına selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum.

31 Mart seçimlerinde bize bir kez daha sahip çıktığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Erzurum'un hak ettiği yere gelmesi için elimizden geleni yapacağız.

ERZURUM'A 20 BİN KİŞİLİK STADYUM

Erzurum'un irtifa kaybına gönlümüz razı gelmez. Erzurum'u dünyaya açmamız lazım. Erzurum, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından 2025 yılı turizm başkenti seçildi. Bu önemli organizasyonun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Erzurum'a modern bir spor tesisi kazandırmak istediğimizi söylemiştim. 20 bin kişilik stadyumu programa aldık, hazırlıkları tamamladık. Yakında yapımına başlayacağız.

"ETRAFIMIZDAKİ YANGININ ÜLKEMİZE SIÇRAMASINA MÜSAADE ETMEDİK"

Etrafımızdaki olaylarda savaşlardan elbette ülkemiz de etkileniyor. Türkiye tüm bu kargaşanın ortasında istikrar adası olarak takdir topluyor, kilit ülke olarak öne çıkıyor. Etrafımızdaki yangının ülkemize sıçramasına asla müsaade etmedik. Dengeli, itidalli ve hakkaniyetli politikalarla bütün bu muhataralı süreçleri başarıyla yönettik, yönetmeye de devam ediyoruz.

"TÜRKİYE'Yİ GÜZEL GÜNLER BEKLİYOR"

Türkiye'yi güzel günler bekliyor. Milletçe biraz daha sabredersek hedeflerimize çok yaklaşmış olacağız. Türkiye Yüzyılı'nın parlak yıllarını hep beraber idrak edeceğiz.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Ülkemizde başını muhalefetin çektiği bir kesim dönemsel sıkıntıları abartarak millete karamsarlık aşılıyor. Milletle aynı sevinci paylaşmak, aynı yolda yürümek yerine rüzgargülü misali yönlerini oraya dönüyorlar. Bunlardan bir şey olmaz. Milletin kazanmasına tahammülleri yok. Ülkenin kazanmasına tahammülleri yok.

AK Parti kaybetsin, AK Parti ve Cumhur İttifakı yıpransın, gerekirse Türkiye batsın diyecek kadar muvazeneyi yitirmiş vaziyetteler.

Milletle aynı yöne bakmak, aynı sevinci paylaşmak, aynı yolda yürümek yerine rüzgargülü misali yel nereden eserse yönlerini oraya dönüyorlar.

Muhalefetin kışkırtmalarına rağmen Suriye krizinde ne kadar isabetli davrandığımızı bugün daha iyi görüyoruz.

"SURİYE'DE HALK DEVRİMİ YAŞANDI"

Geçtiğimiz günlerde Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti. Baas rejimi artık tamamen tarihe karıştı. Ülkesinde 1 milyon masumun ölümüne sebep olan Esad, 1 gecede kaçmak zorunda kaldı. Suriye halkı bizleri de gururlandıran muhteşem bir zafere imza attı.

13 yıl sonra ilk defa Suriyeli kardeşlerimiz geleceklerine umutla, heyecanla bakıyor. Suriyeli mazlumlar kendilerine kol kanat geren Türkiye'ye teşekkür ediyor, dua ediyor. Ay yıldızlı al bayrağımız ÖSO bayraklarıyla yan yana. Suriyeli mazlumlar 'Allah Türkiye'den, Türk milletinden razı olsun' diyor. Ama birileri buna tahammül edemiyor. Akla ziyan komplo teorileri üretiyorlar. Burunlarının ucunu göremeyecek kadar cehalet çukuruna batmışlar, güya Suriye'deki büyük oyunu çözüveriyorlar.

Halep'in, Humus'un, Şam'ın sokaklarında yıllar sonra insanların yüzü gülüyor. 13 yıl sonra Suriyeli kardeşlerimiz geleceklerine umutla bakıyor.

"SURİYE'DE BÜYÜKELÇİLİĞİMİZİ FAALİYETE GEÇİRİYORUZ"

Kendi tecrübelerimizin yanı sıra 2200 yılı aşan geleneğe sahip Türk devlet aklının rehberliğinde planlarımızı yapıyor, adımlarımızı yine buna göre atıyoruz.

Suriye krizinde ne kadar isabetli davrandığımızı bugün daha iyi görüyoruz. Suriyeli kardeşlerimizi ölüme göndermeyerek nasıl bir hayra sebep olduğumuzu bugün daha iyi anlıyoruz.

Bugün Şam Büyükelçiliğimizi faaliyete geçiriyoruz. Suriye'nin yeniden imarı ve ayağa kaldırılmasında Suriye halkının yanında olacağız.