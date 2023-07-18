Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri ziyareti kapsamında ilk durağı olan Suudi Arabistan’da El Salam Sarayı’nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerine yönelik resmi ziyaretleri çerçevesinde ilk durağı olan Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde temaslarına başladı. Erdoğan, Al Salam Kraliyet Sarayı’nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende Erdoğan, karşılama kıtasını selamladı. Törenin ardından Erdoğan ve Veliaht Prens Selman, önce heyetler arası görüşmeye geçti. Heyetler arası görüşmede ekonomi ve yatırım alanlarındaki projeler başta olmak üzere çeşitli sektörlerde mevcut işbirliğinin ilerletilebilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınacağı belirtildi.

TÜRKİYE İLE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA 5 YENİ ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’daki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan'ın Cidde'de gerçekleştirdiği temaslara istinaden Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 5 yeni anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih tarafından, Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Suudi Arabistan Medya Bakanı Salman bin Yusuf Al-Dawsari tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enformasyon Bakanlığı Arasında İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman Al-Suud tarafından Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Savunma Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Uygulama Planı imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman Al-Suud tarafından Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enerji Bakanlığı arasındaki Enerji Alanında Mutabakat Zaptı imzalandı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid Bin Hüseyin El Bayari tarafından Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Baykar Arasında İşbirliği Sözleşmesi imzalandı.

VELİAHT PRENS MUHAMMED BİN SELMAN TOGG KOLTUĞUNA GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü. Görüşme sonrası Veliaht Prens Muhammed bin Selman kendisine hediye edilen TOGG ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oteline bıraktı.