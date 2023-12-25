Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

Ne Kandil ve Suriye'deki terör baronlarının ne de bu hainlerin yularını ellerinde tutanların bizi yolumuzdan alıkoymalarına müsaade etmeyeceğiz. 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız.

Terör saldırılarıyla milletimizi bölme planlarının raf ömrü tükenmiştir. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Alevi'si ve Sünni'si... 85 milyonun kardeşliğine kast edilmesine kesinlikle izin vermeyiz.

"Bir kez daha rezil ve zelil olmaktan kurtulamayacaksınız"

Her kim kalleşlerin eylemlerini kendine siper ederek birliğimize, dirliğimize, beraberliğimize saldırıyorsa terörün amaçlarına hizmet ediyor demektir. Bu konuda bilhassa gençlerimizin çok dikkatli olmalarını sureti aktan görünerek ters manyel yapan provokatörlere asla itibar etmemelerini bekliyoruz.

Terörle bizi yıldıracaklarını özellikle bu vehme kapılanlara ise şu ikazı yapmakta fayda görüyorum, son 21 yılda her şeyi denediniz, her yola başvurdunuz fakat bizim kutlu yolculuğumuza set çekemediniz. Son 21 yılda defalarca hüsrana uğradınız. İnşallah yine kaybedeceksiniz. Bir kez daha rezil ve zelil olmaktan kurtulamayacaksınız.

"Oyunlarınızı, kim olduğunuzu çok iyi biliyoruz"

Oyunlarınızı biliyoruz, emellerinizi biliyoruz, kim olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmayın, ömrümüz yettiği sürece nefesimiz yettiği sürece aziz milletimizin desteği bizimle olduğu müddetçe sizinle mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

Terörle yol yürüyenlere, terör örgütlerini maşa olarak kullananlara, iradesini Kandil'deki alçaklara teslim edenlere, 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız.

"Terörist dememek için 40 takla atanların maskesini indireceğiz"

Terörle ülke siyasetinin şekillendirildiği eski Türkiye artık geride kalmıştır. Ömrümüz yettiği sürece, aziz milletimizin desteği bizimle olduğu sürece sizinle mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

Teröriste terörist dememek için 40 takla atan, 40 farklı kılığa giren siyasi bukalemunların maskelerini indirmekte kararlıyız. Bu akşam gençlerimizle bir araya geldiğimizde tüm bu konuları çok daha ayrıntılı, çok daha açık yüreklilikle konuşma fırsatı bulacağız.