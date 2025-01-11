Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır İl Kongresi’nde önemli açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır’ın huzurunun, Türkiye’nin huzuru söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin önünde terörü bitirmek için önemli bir fırsat penceresi açıldığını, bunun heba edilmemesi gerektiğini söyledi.

“ARTIK YENİ ŞEYLER SÖYLEME VAKTİ”

Türkiye’nin çevresinde yaşanan gelişmelerin, uygulamaya konulmak istenen senaryoyu açığa çıkardığını belirten Erdoğan, “Bu millete nice acılar yaşatan, evlatlarından ayıran emperyalist oyunun son halkasını bozma aşamasındayız.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarım asırdır yaşanan acılara “dur” deme vakti geldiğini söyledi. Erdoğan, “Artık yeni şeyler söyleme vaktidir.” dedi.

“ÇALIŞMALARIN TEK AMACI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KENDİNİ FESHETMESİ”

Atılacak her adımın, şehitlerin emaneti olan toprakların güvence altına alınması amacı taşıdığını belirten Erdoğan, “Gerçekleşen çalışmaların tek bir amacı var, terör örgütünün kendini feshetmesi, silahların teslim edilmesi, örgütün siyaset üzerindeki vesayetinin tamamen kaldırılması, bir Türkiye partisi olma vasfını kazanamayan siyasi yapıya bu yönde kendini geliştirme fırsatı verilmesi, bölgemizde artan çatışmalar karşısında iç cephemizin güçlendirilmesi, yarım asırlık bölücü terör parantezinin kapatılması, tüm boyutlarıyla tarihe gömülmesidir.” diye konuştu.

EKONOMİ MESAJI: SORUN OLMAKTAN ÇIKARACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda kendisini dinleyen gençlere, “Ekonomik sıkıntıları yılın ikinci yarısından itibaren geride bırakmaya başlayarak, bu meseleyi de sorun olmaktan çıkaracağız.” diye seslendi.

Erdoğan, “Ülkemizin kuzeyi ve güneyi cayır cayır yanarken, bu ateşi Türkiye’ye sıçratma niyetinde olanların planlarını bozmakta kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Diyarbakır'ın huzuru, Türkiye'nin huzurudur. Diyarbakır’ın kaderi Türkiye’nin kaderidir. Diyarbakır ortak medeniyetimizin mirası İslam’ın mührü bir şehirdir. Bu şehrin her şeyden çok birlikte yaşama hukukuna kundak olduğunu dost da düşman da çok iyi bilir. Bizim kardeşliğimiz İslam kardeşliğidir, kader kardeşliğidir.

"KARDEŞLİK TÜRKÜSÜNE DEVAM EDECEĞİZ"

Müşterek hayatımızı, duygularımızı anlatan Diyarbakır türküleri tek başına nasıl bir millet olduğumuzu dünyaya göstermeye yeter. Bu topraklarda kardeşliğin altını oymak için türlü oyunlar çeviriyorlardı. Sinsi niyetleri gayet iyi biliyoruz. Kim desteklerse desteklesin, küçük çıkarlar uğruna ihanet projelerine payandalık edenlerin sonu hüsran olacaktır. Biz Diyarbakır’la yürekten kopup gelen kardeşlik türkülerimizi söylemeye devam edeceğiz.

"EMPERYALİST OYUNUN SON HALKASINI BOZMA AŞAMASINDAYIZ"

Devletimizin gücünü, Ahmed Arif’in ifadesiyle ‘bu yılanlara, çıyanlara yedirmeyeceğiz.’ Bu millete nice acılar yaşatan, evlatlarından ayıran emperyalist oyunun son halkasını bozma aşamasındayız. Bölgemizde yaşanan her hadise, sergilenen alçak senaryonun gerçek yüzünü biraz daha açığa çıkarmaktadır.

Bölgemizde ve dünyada birliğini, beraberliğini, kardeşliğini kaybedenlerin yaşadıkları acıları sizler de görüyoruz. Vatanına sahip çıkan ve bunları korumayanların, devletine sahip çıkıp güçlendirmeyenlerin, ülkesinin ve insanının üzerine titremeyenlerin akıbiyetlerinin nasıl berbat olduğunu sizler de takip ediyorsunuz.

Yaşadığımız toprakları, ortak vatanımız yapan bin yıllık hamuru kim bozmaya, kim zehirlemeye kalkarsa karşısına hep beraber biz dikileceğiz. Nasıl bir asır önce sırt sıra verip emperyalistlerin elinden ülkemizi kurtarmışsak, şimdi de omuz omuza vererek Türkiye Yüzyılını birlikte inşa edeceğiz.

“ARTIK YENİ ŞEYLER SÖYLEME VAKTİDİR”

Son yarım asırdır yaşadığımız sancılara artık ‘dur’ deme vaktidir. Artık yeni şeyler söyleme vaktidir. Türkiye’nin uzunca bir geçmişe sahip terörle mücadele serencamı, doğrusu ve yanlışıyla tarihimizin bir parçası olarak kayıtlarda yerini almıştır.

Güvenlik güçlerinden, kamu görevlilerimize ve masum vatandaşlarımıza kadar binlerce şehit verdik. Aziz hatıraları yaşayacak. Attığımız her adımın, şehitlerimizin canları pahasına bize emanet ettiği ülkemizin geleceğini güvence altına alma gayesi taşıdığından kimsenin şüphesi olmasın.

Bunun yanında terör örgütü tarafından kandırılarak dağa çıkarılan bölge insanımızın onbinlerce evladı hayatını kaybetti. Bölücü örgütün zorla dağa kaçırdığı evlatlarına tam beş yıldır kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır Anneleri’nin acılarını çok iyi biliyoruz.

Demorasimiz terör aracılığıyla yönlendirilmiş, hak ettiği seviyelere gelmesi engellenmiştir. Hiç şüphesiz rahmetli Özal’dan beri terör meselesini bitirmek için farklı yöntemler konuşulmuş, kimi teşebbüslerde bulunulmuştur. Biz de terörle sadece güvenlik araçlarıyla mücadele etmedik.

“GÖVDEMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK”

Terörü bitirmek için çok ciddi inisiyatifler aldık. Tüm gövdemizi taşın altına koymaktan çekinmedik. Karşımızdaki yapı, küresel güçlerin sesine kulak verdiği için bu çabalar hedefine ulaşamadı. 40 yıl önceki gayretleri hatırlıyorsunuz değil mi? Maalesef bu iyi niyetli çabamızın cevabını, kazılan çukurlarla, sıkılan kurşunlarla aldık.

"YENİ VE ÖNEMLİ BİR FIRSAT PENCERESİ AÇILDI"

Ülkemizin önüne yeni ve önemli bir fırsat penceresi daha açılmıştır. Bunun heba edilmesini doğru bulmuyoruz. Gerçekleşen çalışmaların tek bir amacı var, terör örgütünün kendini feshetmesi, silahların teslim edilmesi, örgütün siyaset üzerindeki vesayetinin tamamen kaldırılması, bir Türkiye partisi olma vasfını kazanamayan siyasi yapıya bu yönde kendini geliştirme fırsatı verilmesi, bölgemizde artan çatışmalar karşısında iç cephemizin güçlendirilmesi, yarım asırlık bölücü terör parantezinin kapatılması, tüm boyutlarıyla tarihe gömülmesidir.

Ekonomik sıkıntıları yılın ikinci yarısından itibaren geride bırakmaya başlayarak, bu meseleyi de sorun olmaktan çıkaracağız. Ülkemizin kuzeyi ve güneyi cayır cayır yanarken, bu ateşi Türkiye’ye sıçratma niyetinde olanların planlarını bozmakta kararlıyız.

Terör örgütü aradan çıkınca, tarih boyunca olduğu gibi tekrar samimiyetle, kardeşlikle kucaklaşacağız. Bu coğrafyayı bir kardeşlik coğrafyası haline getireceğiz. Bu memleket bizim. Bu vatan bizim. Bu bayrak bizim. Bu devlet bizim. Geçmişimiz ortak, geleceği de birlikte inşa edeceğiz. Artık eski Türkiye yok. Dayatmalara eyvallah demek yok."