Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Konuşmasına, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan Euro 2024 hazırlık maçında Almanya karşısında tarihi bir galibiyete imza atan A Milli Futbol Takımı'nı kutlayarak başlayan Erdoğan, millilerin, deplasmanda 72 yıl sonra gelen 3-2'lik skorla hem büyük bir sevinç hem de oynadıkları oyunun güzelliğiyle tarifsiz bir gurur yaşattığını söyledi.

Gurbetçilerin coşkuyla Milli Takımın yanında yer almalarının da ayrıca anlamlı olduğunu belirten Erdoğan, Berlin Olimpiyat Stadı'nı adeta bayram yerine çeviren tüm gurbetçilere şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millilerin, bu başarı çıtasını daha da yukarıya taşıyarak, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yeni zaferler tattıracaklarına inandığını dile getirdi.

Türkiye Yüzyılı'nın inşası için verdikleri mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürdüklerini vurgulayan Erdoğan, son Kabine Toplantısı'ndan bu yana içeride ve dışarıda birçok etkinliğe, zirveye, görüşmeye, açılış törenine iştirak ettiğini kaydetti.

Kazakistan'ın ev sahipliğinde "Türk Devri" temasıyla Astana'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı'nın 10'uncu Zirvesi'nde Türk dünyası olarak birliği, beraberliği, dayanışmayı bir kez daha perçinlediklerinin altını çizen Erdoğan, teşkilatın hem üye sayısı hem işbirliği alanı hem de kurumsallaşma açısından katettiği mesafeden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Erdoğan, Gaspıralı İsmail Bey'in 1,5 asır önce hayalini kurduğu "dilde, fikirde, işte birlik idealine" adım adım yaklaştıklarını ifade etti.

"Bağların daha da kuvvetlenmesini sağlıyoruz"

Macaristan'ın ardından geçen yıl KKTC'nin anayasal ismiyle teşkilata gözlemci üye olmasının tarihi bir adım olduğuna işaret eden Erdoğan, böylece Kıbrıs Türküne uygulanan tecridin kırılması yanında Türk dünyasının Kıbrıs halkına olan desteğini de ortaya koyduklarını dile getirdi.

Erdoğan, geçen hafta 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü gururla kutlayan KKTC'nin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Ömrünü Kıbrıs davasına vakfeden Doktor Fazıl Küçük'ü, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Enerjiden güvenliğe, savunmadan altyapı yatırımlarına kadar her alanda attığımız adımlarla anavatanla yavru vatan arasındaki ekonomik, ticari ve beşeri bağların daha da kuvvetlenmesini sağlıyoruz. Son olarak 4 ay önce 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda, Ercan Havalimanı'nın Yeni Terminal Binası ve pistinin açılışını gerçekleştirdik. İnşallah çok daha fazlasını başaracağız. Zaman, verdiği sözlerin hilafına davranarak Kıbrıs Türklerini cezalandıran Avrupa Birliği'nin ne kadar büyük bir yanlış yaptığını ispat edecektir. Maruz kaldığımız onca haksızlığa rağmen adil ve kalıcı çözüm irademizi muhafaza ediyoruz. Bunun yolunun da Kıbrıs Türklerinin eşit egemenliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesinden geçtiği kanaatindeyiz."

"En büyük zararı Ermenilere verdiler"

Kıbrıs Türkünü ambargolarla haklı davalarından döndürmeye çalışanların, Kafkasya'da yeni oyunlar peşinde koştuğuna dikkati çeken Erdoğan, "Kimi Batılı güçler Karabağ Savaşı ile birlikte bölgemizde artık yepyeni bir dönemin başladığını halen idrak edemiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti:

"Ermenistan'ı yıllarca kışkırtarak bu coğrafyada yaşayan tüm insanların acıları, sıkıntıları ve kavgaları üzerinden kendilerine rant devşirenler, aslında en büyük zararı Ermenilere verdiler. Gerçekleşmesi mümkün olmayan ham hayalleri körükleyerek Ermenileri istismar ettiler, kullandılar, güvensizliğe mahkum ettiler. Bu gerçeği artık Ermenistan'ın da görmesi ve kabullenmesi gerekiyor. Ermeni halkı ve yöneticilerinin güvenliği binlerce kilometre ötede değil, komşularıyla barışta ve işbirliğinde aramaları daha doğru olacaktır. Batılı ülkeler tarafından gönderilen hiçbir silah ve mühimmat, kalıcı barış ortamının sağlayacağı huzurun yerini tutamaz. Ermenilerin 30 yıl sonra ortaya çıkan barış fırsatını yine farklı hülyalara kapılarak boşa harcamamaları en büyük temennimizdir. Buradan bir kez daha Ermenistan'a, Azerbaycanlı kardeşlerimizin uzattığı barış elini tutması çağrısında bulunuyorum. Türkiye olarak bizim de Azerbaycan ile işbirliği içinde sürecin başarısı için gerekli adımları atmaya hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyorum."

"Küresel rekabette yerimizi aldık"

Kazakistan dönüşü açılışını yaptıkları Ford Otosan Yeniköy Fabrikası'nın toplam 3 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak önemli bir yatırım olduğunu belirten Erdoğan, otomotiv sektörünün Türk ekonomisinin lokomotifi olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Erdoğan, geçen yıl 9 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası verilen bu sektörde Türkiye'nin, dünyanın 13'üncü en büyük otomotiv üreticisi konumunda olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ancak Türkiye, dünyanın sayılı otomotiv ihracatçılarından biri olmasına rağmen, maalesef uzun yıllar kendi yerli ve milli markasına sahip değildi. Togg'un üretimi ve satışa başlamasıyla yeni gelişen elektrikli araçlar alanında kendi markamızda küresel rekabetteki yerimizi aldık. Her aşamasını yakından takip ettiğim bu projenin hayata geçmesiyle 'Türk araba yapamaz' diyenleri, 'fabrikada üretim bandı yok' diyenleri, 'bu araç satılmaz, vatandaş bunu almaz' diyenleri, yani bundan 60 yıl önce Devrim Otomobili Projesini garaja mahkum eden zihniyetin günümüzdeki uzantılarını hüsrana uğrattık. Birilerinin müstehzi bir edayla 'bunun fabrikası nerede' diyerek aklınca dalga geçtiği Togg şimdiye kadar 12 bine yakın teslimat yaptı. Üretim bandından inen ve teslim edilen araç sayısı günden güne artıyor. Geçen yıl dünyada 14 milyon elektrikli araç satıldığı düşünüldüğünde bu yarışa nasıl isabetli bir zamanda dahil olduğumuz daha iyi anlaşılacaktır."

"Batılı ülkelerin vicdansızlığını yüzümüz kızararak takip ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazzeli kardeşlerimiz için toplam 800 tona varan insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her kim Türkiye'yi soydaşlarının derdine sırtını dönmekle itham ediyorsa ya gafildir ya cahildir ya da yabancı güçler namına çalışan beşinci kol elemanıdır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkistan'dan Afganistan'a, Balkanlar'dan Afrika'ya kadar nerede gözü yaşlı, gönlü kırık kimse varsa Türkiye'nin şefkat eli oradadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de 7 Ekim'den beri tam anlamıyla vahşet, bin yıl önceki Haçlı işgalinde, 2. Dünya Savaşı'nda yaşananları aratmayan bir gaddarlık sergilenmektedir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak Gazze'de akan kanın durması için seferber olmuşken Batılı ülkelerin vicdansızlığını yüzümüz kızararak takip ediyoruz." dedi.

"Holokost utancı, Avrupalı liderleri adeta esir almış durumda"

"Holokost utancı, Avrupalı liderleri adeta esir almış durumda." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"İsrail'in ne kadar uğraşırsa uğraşsın antisemitik yaftası vuramayacağı tek ülke Türkiye'dir. Türkiye'nin geçmişinde böyle bir utanç lekesi göremezsiniz."

Erdoğan, "Çocuklara, kadınlara, yaşlılara karşı modern savaş araçlarının tamamını kullanan İsrail ve onu destekleyenler, insanlık vicdanı nezdinde yargılanacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in nükleer silahları meselesinin unutulmasına ve unutturulmasına Türkiye olarak izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, "Gazze'de yaşananlara tepki vermezsek yarın vaat edilmiş topraklar denilen işgalci fanatizmin kendi topraklarımıza uzanmasına engel olamayız." dedi.

"Yılbaşından bu yana bir kısmı elebaşı seviyesinde yaklaşık 2 bin teröristi etkisiz hale getirdik"

Kabine Toplantısı'nda terörle mücadele konusununda ele alındığını aktaran Erdoğan, yılbaşından bu yana bir kısmı elebaşı seviyesinde yaklaşık 2 bin teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"Devletimiz afetzede kardeşlerimizin yanındadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yurt genelinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen sellerden etkilenen illere ilişkin, şöyle konuştu:

"Devletimiz afetzede kardeşlerimizin yanındadır. Zarar tespit çalışmalarımız hızla tamamladıktan sonra destek ödemelerini yapacağız."