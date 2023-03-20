Atama bekleyen binlerce öğretmen adayının beklediği haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, "Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız." ifadelerinde bulundu.

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum



Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız.



Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz.



Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun."