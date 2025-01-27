Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangında vefat edenlerin acılı ailelerini arayarak dalga geçen ve bu çirkin davranışları sosyal medyada paylaşanlara sert tepki gösterdi.

"Bu ülkenin gençlerini zorla, kandırarak dağa kaçıran terör baronları için yolun sonu görülmüştür." diyen Erdoğan, Terörsüz Türkiye hedefine adım adım yaklaşıldığını da belirtti.

"SURİYE'NİN DEVRİMCİ GENÇLERİNİ SELAMLIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İsrail'in devlet terörüne 15 aydır teslim olmayan Filistin'in, Gazze'nin yiğit gençlerini, 61 yıllık Baas zulmüne son veren Suriye'nin devrimci gençlerini AK Gençlik adına saygıyla selamlıyorum. Terör örgütlerinin kalleş saldırılarında toprağa düşen tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum.

"SİZLER ZULÜM VE KARANLIĞA BOĞULAN DÜNYANIN DİRİLİŞ NEFERLERİSİNİZ"

Gençler; sizler zulüm ve karanlığa boğulan dünyanın diriliş neferlerisiniz. Siz büyük bir ülkenin gençlerisiniz. Siz vicdanı ile duruşuyla büyük bir milletin evlatlarısınız. Her birinizi yürekten selamlıyorum, tek tek tebrik ediyorum.



"22 YILDA ZOR GÜNLER YAŞADIK ÇOK CİDDİ ADALETSİZLİKLERE MARUZ KALDIK"

3 Kasım 2002'de sessizlerin sesi kimsesizlerin kimsesi olarak iktidara gelirken gençlerimizin başımızın üstünde yeri vardır dedik.Gençlerimize yoldaşlık ettik. Teknolojiden sağlığa adaletten diplomasiye tüm alanlarda sessiz devrimlere imza atarken gençlerimizi hep ilk planda tuttuk. Bu milletin ötelenmiş gençlerini hak ettikleri ülkeye iklimine kavuşturmanın mücadelesiniverdik. Eski Türkiye'nin kirli oyunlarına gençlerimizin alet edilmesine müsaade etmedik. 22 yılda gerçekten zor günler yaşadık çok ciddi adaletsizliklere maruz kaldık.

"GENÇLERİMİZİ SOKAĞA ÇAĞIRANLARDAN OLMADIK"

Vesayetin, hukuksuzluğun her türlüsüne şahit olduk ama hiçbir zaman demokrasiden sapmadık. Gençlerimizi sokağa çağıranlardan, tahrik edenlerden olmadık. Hiçbir ayrım gözetmeden gençlerimizin tamamına sahip çıkmaya çalıştık. İkna odalarını yıkıp attık. Kamuda başörtüsü ile çalışmak yasaktı önlerini açtık. Gençlere vitrin malzemesi bakanlara rağmen seçilme yaşını 18'e indirerek siyasetin gençleşmesini sağladık. Sadece son 4 yıl içinde partimizin gençlik kollarına 700 bin gencimiz üye oldu.

"BU GENÇLİK KARA BİR GÜNÜN ERTESİNDE AİLELERİMİZİN ACILARIYLA DALGA GEÇEN GENÇLİK DEĞİL"

Bu gençlik İstanbul'un duvarlarını 'Zulüm 1453'te başladı' yazılarıyla kirleten köksüz şuursuz ruhsuz bir gençlik değildir. Bu gençlik 3-5 ağacın yeri değiştirildi diye sokakları yakıp yıkan vandal bir gençlik değildir. Bu gençlik askere kurşun, polise molotof, taş, şişe atan kandırılmış bir gençlik değildir. Bu gençlik 78 canımızı kaybettiğimiz kara bir günün ertesinde ailelerimizin acılarıyla dalga geçen vicdansız bir gençlik hiç değildir. Bu gençlik yüreği kendi devletine, halkına kinle dolu bir gençlik değildir. Bu gençlik, 1453'ü baş tacı eden bir gençliktir, bayrağına vatanına aşık milli bir gençliktir.

"ÜNİVERSİTE SAYIMIZI 208'E ÇIKARDIK"

2002'de sadece 76 üniversite vardı 132 yeni üniversite açarak üniversite sayımızı 208'e çıkardık. 22 yıl önce üniversitelerimizdeki akademik personel sayısı toplam 70 bindi, bugün 184 bini aşmış durumda. İçinde bulunduğmuz asır Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı olacaktır.

"LGBT SAPKINLIĞINA KARŞI GENÇLERİMİZE YÖNELİK KORUYUCU TEDBİRLERİ DEVREYE ALIYORUZ"

Artan sanal kumar ve bahis sorununun üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Pek çok gencimizin hayatını karartan bu belanın kökünü kazıyana kadar durmayacağız. Tüm dünyada veba gibi yayılan LGBT sapkınlığına karşı gençlerimize yönelik koruyucu tedbirleri devreye alıyoruz.

"TERÖR BARONLARI İÇİN YOLUN SONU GÖRÜLDÜ"

Bu ülkenin gençlerini zorla, kandırarak dağa kaçıran terör baronları için yolun sonu görülmüştür. Terörsüz Türkiye hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Gençlerimizin her ne sebeple olursa olsun terörün vahşi dişleri arasında kaybolup gitmesine müsaade etmeyeceğiz."