Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda, Bağcılar Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin il başkanlığının kurşunlanmasına ilişkin "Allah'tan başka kimseden korkuyorsam Allah beni kahretsin. Korkmuyorum Recep Bey." demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'in sözlerini değerlendirirken "İstanbul İl Teşkilatı'nın bizim yönlendirmemiz sebebiyle kurşunladığı yalanını ifade ediyor. Utan!" diyerek tepki gösterdi.

SECCADE TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftar sonrası seccade üzerinde çekilen fotoğrafı tartışma yaratmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basmasına tepki göstererek seçime az kaldığını hatırlatıp "Birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarla basabilir. Çünkü bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı, onlara meşrudur. Bunlara en güzel cevabı benim aziz milletim 14 Mayıs'ta verecektir." ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM MESAJI

Kentsel dönüşüm projelerine bundan sonra daha fazla ağırlık vereceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapı stokunun hızla yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Bugün Cumhur İttifakı ile birlikte bir yola çıktık. Bu yolculuğumu 14 Mayıs'ta sizler bir şahlanışa döndüreceksiniz.

Fazla kalmadı 40 gün, birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarla basabilir. Çünkü bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı, onlara meşrudur. Bunlara en güzel cevabı benim aziz milletim 14 Mayıs'ta verecektir.

"YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Depremde yitirdiğimiz 50 bini aşkın vatandaşımızın acısı içimizi yakıyor. Aralarında Bağcılar'ın da olduğu 250'den belediyemiz deprem bölgesinde.

Depremin yıktığı şehirleri kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız. Enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tahrip olan alt ve üst yapıyı tekrar elden geçiriyor onarıyoruz.

Dün itibarıyla 67 bin 50 konut ve köy evinin yapım sürecini başlattık. Milletimizden depremzedelerden bir yıl müsade istedik. Toplamda inşa edeceğimiz konut sayısı 650 bini bulacaktır. Bir yıl içinde 319 konutu depremzedelere teslim edeceğiz.

Kentsel dönüşüm projelerine bundan sonra daha fazla ağırlık vereceğiz. Konut stokunu hızla yenilememiz gerekiyor.

"97 KALEM ESERİ BUGÜN HİZMETE AÇIYORUZ"

Belediye hizmet binamızdan hükümet konağından, kentsel dönüşüm projelerinden, ibadethanelere, park, bahçelerden tam 97 kalem eseri bugün hizmete açıyoruz.

Biri yapım biri proje aşamasında olan iki büyük millet bahçemizi de tamamlayarak ilçemizin yeşil alan kapasitesini artıracağız.

İYİ PARTİ BİNASINA 2 KURŞUN

Hanımfendi beni çok sinirli görmüş, kalkmış bana papatya çayı tavsiye ediyor. Biz de kendisine papatya çayının yanında rezene çayı tavsiye diyoruz.

Utanmadan sıkılmadan İstanbul İl Teşkilatı'nın bizim yönlendirmemiz sebebiyle kurşunladığı yalanını ifade ediyor. Utan! Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür adilik olmamıştır. Senin geçmişinde bu tür şeyler varsa bilemem. Nitekim İçişleri Bakanlığı bunun faillerini buldu. Erdoğan'dan özür dileyebiliyor musun? Bu bir cibiliyet ve karakter meselesidir. 14 Mayıs çok önemli. Özellikle hanım kardeşlerimden 14 Mayıs'ta bu hanımefendiye bir ders vermenizi istiyorum.

"HDP'YE NEYİN SÖZÜNÜ VERDİN?"

Bay bay Kemal teröristlerle dolaşıyor. PKK'nın parlamentodaki uzantısı HDP'yi gidip ziyaret etti mi Bay bay Kemal? Onlara neyi vaat etti? Neyin sözünü verdi? Açıklayabilir mi? Açıklayamaz. Neymiş Demirtaş'ı serbest bırakacakmış.

Hanımefendi ne diyordu? Kumar masası, noter. Ne oldu şimdi? Şimdi el ele verdin, yolculuğa devam. Bir tarafta önce vatan diyen hasbi bir birliktelik var. Burada hesabi birliktelik yok. Diğer tarafta Türkiye'nin güvenliğini pazarlık konusu yapan bir ekip var.

Milletimiz 14 Mayıs'ta bu rezalete dur diyecetir. Hiçbir vatandaşımızın bu utanç sahnesini kabullenmesi mümkün değildir.