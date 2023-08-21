Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pile-Yiğitler Yolu Projesi’nin Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerleri tarafından engellenmeye çalışılmasına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sömürgecilik lekesi olmayan bir ülkeyiz. Ülkemizin ve kardeşlerimizin hakkının yenilmesine seyirci kalmıyoruz” dedi.

“BM Barış Gücü askerlerinin KKTC topraklarına fiziki müdahalesi asla kabul edilebilir bir durum değildir” ifadelerini kullanan Erdoğan, açıklamasına şöyle devam etti:

“Pile köyündeki Kıbrıs Türkü'ne yapılan ne hukukidir ne de insanidir. Tarafsızlığa gölge düşürmüş, itibarını zedelemiştir. Uluslararası hukuka aykırı davranışlar bölgede tansiyonu yükseltmiştir. Bu müdahaleyi iyi niyetli bulmuyoruz. Beklentimiz isminin hakkını vererek adadaki tüm tarafların ihtiyaçlarına katkıda bulunmasıdır. Adadaki emrivakilere rıza göstermeyeceğimiz bilinmelidir. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi Rum kesiminin hak hukuk tanımaz, uzlaşmaz tavrıyla bırakmayacağız.

Türk Devletleri Teşkilatı KKTC'ye geçen sene anayasal ismiyle kucak açtı. KKTC'de temsilcilikler açmaya hazırlanan ülkeler var. AB'nin bu gelişmelerle ilgili yaptığı açıklama çok talihsiz."