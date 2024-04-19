Geçtiğimiz günlerde toplanan AK Parti MKYK’da 31 Mart sonuçları ve sonrasına ilişkin parti içinde alınacak tedbirler geniş bir şekilde masaya yatırıldı.
ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ
Seçim sonuçlarının derinlemesine analiz edildiği MKYK'da, spordaki son gelişmeler de ele alınırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.
"ARTIK FENERBAHÇELİ DEĞİLİM"
Yeni Şafak'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında spordaki son gelişmeler konuşulurken espri yaparak, "Ben artık Fenerbahçeli değilim, milli takımı tutuyorum" ifadelerini kullandığı iddia edildi.