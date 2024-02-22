Muhalefete eleştirilerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların ülkeye eser kazandırmak ve millete hizmet etmek gibi en küçük dertleri yok. Siyasetteki varlık amaçları sadece çıkarlarını korumak, iktidar alanlarını genişletmek, yoldaşlarını hançerleme pahasına da olsa siyasi kariyer basamakalrını tırmanmaktan ibaret." dedi.

Ekonomi ve savunma sanayii alanında da önemli mesajlar veren Erdoğan, "Devletimizin imkanlarını milletimiz için seferber etmiş durumdayız. Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmemek için verdiğimiz samimi mücadelenin en yakın şahidi milletimizin kendisidir." diye konuştu.

Konuşmasında enflasyonla mücadele ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

Devletimizin imkanlarını milletimiz için seferber etmiş durumdayız. Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmemek için verdiğimiz samimi mücadelenin en yakın şahidi milletimizin kendisidir.

2024 yılı için asgari ücretlilerimize, kamu görevlilerimize ve emeklilerimize enflasyon oranlarının üzeirnde artışlar yaptık. Hiçbir insanımızın serzenişlerine kulaklarımızı tıkamıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya gayret ediyoruz. Bu yılın sonuna doğru enflasyonun hızla düşmeye başlamasıyla daha rahat nefes alacağız. Sabreden kimse zafere erer.

Sadece şu son 10 yılda yaşadıklarımız başka bir ülkenin başına gelse şimdiye darmadağın olmuştur. Bekleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacak.