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Erdoğan paylaşımında "Anadolu’nun ebedî Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührü olan İstanbul’un Fethi’nin 570’inci yıl dönümünü tebrik ediyorum. Peygamberimizin müjdesine mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve kahraman ordusunu rahmetle yâd ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Bugün yurtta 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümü kutlamaları gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medyadan paylaşım yaptı.

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