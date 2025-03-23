Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alarak sert açıklamalarda bulundu. Diploma sahtekârlığı ve milyarlarca liralık vurgun iddialarına dikkat çeken Erdoğan, CHP yönetiminin bu iddialara cevap veremediğini söyledi.

"GENÇLERİN HAKKI YENDİ, KORKUNÇ BİR VURGUN VAR"

Erdoğan, yüz binlerce gencin hakkının yendiği diploma sahtekârlığı başta olmak üzere birçok yolsuzluğun ortaya çıktığını belirterek, "Sağdan soldan balya balya paralar fışkırıyor… Yüz milyarlarca liralık korkunç bir vurgundan bahsediliyor" dedi.

"NE BİZ NE ARKADAŞLARIMIZ HARAMA EL UZATMADI DİYEMİYORLAR"

CHP yönetiminin iddialara karşı sessiz kaldığını ifade eden Erdoğan, “Milletin huzuruna çıkıp ‘sahtekârlık yoktur, hırsızlık yoktur; yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet yoktur’ diyemiyorlar. Kendi belediye başkanlarına ve yöneticilerine kefil olamıyorlar” şeklinde konuştu.

"BU TELAŞ, BU PANİK HAVASI NEDEN?"

CHP lideri Özgür Özel’e sorular yönelten Erdoğan, “Sayın Özel, neden korkuyorsunuz, neden çekiniyorsunuz; bu telaş, bu panik havası, bu saldırganlık niye?” diye sordu. Erdoğan, CHP’nin sokakları karıştırarak, gençlerin arkasına saklanarak suç bastırmaya çalıştığını iddia etti.

"ŞİMDİ KİMİ SIRTINDAN HANÇERLEYECEKSİNİZ?"

Erdoğan, CHP'deki iç çekişmelere de değinerek, "Ne oldu da birden etekleriniz tutuştu? Şimdi kimi tasfiye edecek, kimi sırtından hançerleyeceksiniz?" ifadelerini kullandı

Erdoğan'ın tam paylaşımı şöyle:

"Yüz binlerce gencin hakkının yendiği diploma sahtekârlığı dâhil ortaya bir sürü pislik saçılıyor… Sağdan soldan balya balya paralar fışkırıyor… Yüz milyarlarca liralık korkunç bir vurgundan bahsediliyor… Ama CHP Genel Başkanı ve şürekâsı bunların hiçbirine cevap veremiyor. Milletin huzuruna çıkıp “sahtekârlık yoktur, hırsızlık yoktur; yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet, irtikâp, iltimas yoktur” diyemiyorlar. “Ne biz ne de arkadaşlarımız harama el uzatmadı” diyemiyorlar. Kendi belediye başkanlarına, kendi belediye yöneticilerine; beraber iş yaptıkları, yıllarca birlikte yol yürüdükleri arkadaşlarına kefil olamıyorlar. Aslanlar gibi çıkıp iddialara cevaplar vermek yerine bize saldırarak, Cumhur İttifakı ortağımıza ve onun muhterem Genel Başkanı’na edepsizlik ederek, sokakları karıştırarak, gençlerin arkasına saklanarak, marjinal sol örgütleri öne sürerek yavuz hırsız misali suç bastırmaya çalışıyorlar. CHP Genel Başkanı’na soruyorum: Sayın Özel, neden korkuyorsunuz, neden çekiniyorsunuz; bu telaş, bu panik havası, bu saldırganlık niye? Daha düne kadar “şaibe yok” diyordunuz. Daha düne kadar şeffaflıktan, dürüstlükten dem vuruyordunuz. Ne oldu da birden etekleriniz tutuştu? Ne oldu da dizleriniz titremeye başladı? Şimdi kimi tasfiye edecek, kimi sırtından hançerleyeceksiniz? Alengirli yollarla şimdi kimin ayağını kaydıracaksınız?"