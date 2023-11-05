Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize’de toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, CHP’de genel başkanlık seçimini Özgür Özel’in kazanmasına ilişkin ilk yorumunu yaptı.

CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kastederek, “Bay bay Kemal kime ‘bay bay’ dedi? Edirne’deki teröristbaşı Demirtaş’a ‘bay bay’ dedi. Kavala’ya ‘bay bay’ dedi.” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Peki kongreyi kazanan zat, o kime selam verdi? O da aynen Selahattin Demirtaş’a, Kavala’ya selam verdi.” ifadelerini kullandı.

CHP’deki genel başkan değişimi için “Al birini vur diğerine. Bunların birbirinden farkı var mı? Yok.” şeklinde konuşan Erdoğan, “Zannettiler ki; terör örgütlerini yanımıza alırsak biz bu ülkede seçim kazanırız. 12-13 seçim kaybettin. Hep onlarla beraberdin. Kazanan; sen de onlarla beraberdin.” diye konuştu.

