Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kepez'de toplu açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sel bölgesinde 1,3 milyar liralık yatırım daha büyük felaketlerin önüne geçti. 9 taşkın koruma tesisi, 4 gölet, 3 mendirekten oluşan 16 kalem yatırımı 4,3 milyar lira bedelle hayata geçiriyoruz. Yangında zarar gören konutların yerine yapılan evleri hak sahiplerine teslim ediyoruz. Atık su arıtma tesislerini de hükümet olarak biz yapıyoruz. Önümüzde 5 ayımız var, 5 ay boyunca durmak yok. Ülkemizi her alanda yeni yatırım ve projelerle Türkiye yüzyılına hazırlıyoruz.

Son 20 yılda şehrimize yaptığımız toplam yatırım 72 milyar lira. Antalya'da bölünmüş yol uzunluğunu 693 kilometreye çıkardık.