Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üsse sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez ve İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar ile İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Erdoğan, şehit Evcin'in babasıyla telefonda görüştü

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, şehit Evcin'in ailesinin Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki evini ziyaret etti.

Şehidin annesi Ferah, babası Nazif Evcin ve yakınlarıyla görüşen Gürcan, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sırasında kendisini arayan Milletvekili Gürcan'ın telefonuyla baba Nazif Evcin ile görüştü.

Erdoğan, Evcin'e başsağlığı dileyerek, "Makamı zaten cennet, şüphemiz yok. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi özellikle ifade etmek istiyorum." dedi.

Baba Nazif Evcin ise oğluyla dün cuma vakti görüştüğünü dile getirdi.

Oğlunun, kendisine "Bu pislikleri temizleyeceğiz." dediğini aktaran Evcin, "Bana, 'Bunlara Türkiye Cumhuriyeti'ni yıktırmayacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz' dedi. Eşim de çok bitti. Bizlere Allah sabır versin." ifadesini kullandı.