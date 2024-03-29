Törene Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve eşi Birgül Feyzioğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, bakanlık bürokratları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Konuşmaların ardından protokolün katılımıyla kurdele kesilerek, açılış gerçekleştirildi.

Törende, Başbakan Ünal Üstel tarafından Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İçim Çağıner Kavuklu’ya plaket takdim edildi.

Toplam 150 metrekare kapalı alandan oluşan binanın, 120 metrekaresi kafeterya, 30 metrekaresi ise modern sanayi tipi yemek üretilebilen hijyenik mutfak ve kantin satış alanı olarak prefabrik sandviç panelden yapıldı. Kantinin, klima, elektrik altyapısı ve iç donanımları da vakıf tarafından karşılandı.

Çırakoğlu

Okul Müdürü Mustafa Çırakoğlu konuşmasında, tesisin, okulun gelişimine ve öğrencilerin yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacak önemli bir adım olduğunu belirtti.

Kafeteryanın yapımında emeği geçen ve maddi – manevi katkısını esirgemediğine işaret ettiği Vakıf ile İçim Çağıner Kavuklu’ya teşekkür eden Çırakoğlu, binanın hayırlı olmasını diledi.

Kavuklu

Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ise, bazı şeylerin görev olarak değil gönülden yapıldığı zaman kıymetinin arttığını belirtti.

Vakfın, çocukların, gençlerin sahip oldukları haklara eşit olarak ulaşabilmesi için kurulduğunu ve devletin yanında olduğunu dile getiren, Kavuklu, gençlerin en iyi şekilde eğitim almasının çok önemli olduğunu söyledi.

Gönül bağı ile okula daha çok yardımlar yapacaklarını kaydeden Kavuklu, kantinin sosyal paylaşım açısından da önemine dikkat çekti.

Feyzioğlu: “2024-2025 KKTC’nin kalkınma yılı olacak”

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da, “Tangül hanımefendiyi ve Ünal beyefendiyi rahmetle anıyorum. Onların çok büyük eserleri var ama öyle sanıyorum ki en büyük eserleri İçim Hanım. Çünkü bir anne, babanın en büyük eseri evlatlarıdır” diyerek, İçim Çağıner Kavuklu’nun, vatanına, milletine bağlı, halkına hizmet için çalışan bir kişi olduğunu söyledi.

“Birlikte büyük işlere imza atıyoruz. İstikrar içerisinde yola kararlılıkla devam ediyoruz” diyen Feyzioğlu, 10 kusur yıldır çözülmeyen işlerin tek tek çözüldüğünü kaydetti.

Gençlere, sorunlardan daha çok çözümlere odaklanmaları çağrısında bulunan Feyzioğlu, “Sürekli sorunları konuşmak, sorunların çözümünü sağlamaz… Sorunlar çözülmek içindir. Sizi umutsuzluğa sevk edenlere inanmayın. Birbirinize umutsuzluk değil umut aşılayın” dedi.

Feyzioğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur” sözünü hatırlattı ve bu bilinçle çalışacaklarını vurguladı.

Okullarda, hastanelerde, sağlık merkezlerinde, yollarda eksikler ve sorunlar olduğunu ve bunları belli bir sıra dahilinde, planlı, programlı şekilde çözeceklerini dile getiren Feyzioğlu, “2024-2025 KKTC’nin kalkınma yılı olacaktır. Yolumuz açık olsun” dedi.

Üstel: “Ülkede istikrar varsa, iş de vardır”

Başbakan Ünal Üstel de, mübarek Ramazan ayının cuma gününde Karpaz’da üç etkinliğe şahitlik ettiklerini belirterek, Ziyamet’te bu sabah Halil Falyalı Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nun temelinin atıldığını hatırlattı. Üstel, okulun 6 ay içinde tamamlanarak, yeni eğitim yılında açılışını yapacaklarını söyledi.

Erenköy’ün KKTC halkı açısından ayrı bir önemi olduğunu dile getiren Üstel, Erenköy şehitlerinin varoluş mücadelesinde büyük katkıları olduğunu belirterek, şehitleri rahmetle andı.

6 Şubat depreminden sonra okullarda deprem riski analizi yapmaya başladıklarını ifade eden Üstel, Yenierenköy’de okulun bir bölümünün depreme dayanıklı olmaması nedeniyle söz konusu bölümü ekarte ettiklerini söyledi. Üstel, yeni binayı yaparak, öğrencilerin daha iyi ortamda eğitim almasını sağlayacaklarını belirtti.

Türkiye ile birlikte altyapı projelerine imza attıklarını kaydeden Başbakan Üstel, “Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti her zaman yanımızdadır” vurgusu yaptı.

“Ülkede istikrar varsa, iş de vardır. Büyük sorunların yumak haline gelmesi geçmişte istikrarsız kurulan hükümetlerdendir” diyen Başbakan Üstel, Türkiye ile birlikte sorunları birer birer çözdüklerini kaydetti.

Halkın rahat yaşaması ve huzuru için çalıştıklarının altını çizen Başbakan Üstel, “Ne popülizm ne de seçim yatırımı yapıyoruz” dedi.

Dimağ Çağıner ve İçim Çağıner Kavuklu’ya katkılarıyla nedeniyle teşekkür eden Üstel, binanın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.