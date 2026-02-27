Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs’ta şap hastalığı nedeniyle yaşanan sıkıntı üzerine Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile hızlı bir koordinasyon sağlanarak 60 bin doz aşının bölgeye gönderildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile gerçekleştirilen işbirliği doğrultusunda sevkiyatın kısa sürede tamamlandığını belirterek, adada bu tür konularda ortak hareket etmenin önemine dikkat çekti.

Erhürman açıklamasında, adanın herhangi bir bölgesinde ortaya çıkan bir hayvancılık veya sağlık sorununun, kısa sürede tüm adayı etkileyebilecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Bu nedenle işbirliğinin “kaçınılmaz” olduğunu dile getirdi.

Güneydeki hayvancılara “geçmiş olsun” dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erhürman, hızlı koordinasyon için Bakan Çavuş’a ve Tarım Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.