Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından KKTC’ye döndü. Erhürman, Ercan Havalimanı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“GÖRÜŞME 1 SAAT 10 DAKİKA SÜRDÜ”

Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Genel Sekreteri ile yapılan görüşmenin başlangıçta yarım saat olarak planlandığını ancak yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdüğünü belirterek, bunun sürece verilen önemin göstergesi olduğunu söyledi.

Erhürman, görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede, “Bu ilk yüz yüze temasımızdı. Düşüncelerimizi doğrudan aktarma fırsatı bulduk. Yararlı olmanın ötesinde verimli bir görüşme gerçekleştirdik” dedi.

“KIBRIS TÜRK HALKININ ÇÖZÜM İRADESİNİ AKTARDIK”

Görüşmede üç temel başlığı Guterres’e ilettiklerini belirten Erhürman, ilk olarak Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesini bir kez daha vurguladıklarını söyledi.

İkinci başlıkta, uzun süredir kamuoyuyla paylaşılan dört maddelik metodoloji önerisini ayrıntılı şekilde BM Genel Sekreteri’ne aktardıklarını ifade eden Erhürman, bu önerilerin yanlış yorumlanmaması adına yüz yüze anlatılmasının önemli olduğunu kaydetti.

GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER VE GEÇİŞ NOKTALARI GÜNDEMDEYDİ

Üçüncü başlıkta ise güven artırıcı önlemler konusunun ele alındığını aktaran Erhürman, özellikle geçiş noktalarındaki tıkanıklıkların, Metehan’daki yoğunluğun ve Derinya ile Bostancı geçişleriyle ilgili verilen sözlerin yerine getirilmemesinin Guterres’e detaylı biçimde anlatıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, 14 yaş altı çocukların iki toplumlu dostluk maçları yapması önerisinin de gündeme getirildiğini belirterek, amaçlarının sportif rekabet değil, çocukların bir araya gelerek temas kurması olduğunu vurguladı.

“GÖRÜŞME OLSUN DİYE DEĞİL, ÇÖZÜM İÇİN GÖRÜŞME”

Erhürman, daha önce yaşanan hayal kırıklıklarının tekrar etmemesi gerektiğini ifade ederek, “Görüşme olsun diye görüşme değil, çözüme ulaşmak için görüşme istiyoruz” dedi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununa ilgisinin sürdüğünü net şekilde gözlemlediğini kaydeden Erhürman, Guterres’in süreci yakından takip ettiğini ve bundan sonra daha sık temas kurulması konusunda karşılıklı mutabakat oluştuğunu söyledi.

“DAHA SIK TEMAS KURULACAK”

Cumhurbaşkanı Erhürman, bundan sonraki süreçte formatı henüz netleşmemiş olsa da BM ile temasların artacağını belirterek, “Sayın Genel Sekreter görüşmeyi ‘daha sık temasta olacağız’ diyerek bitirdi. Bu bizim için önemli bir mesajdır” ifadelerini kullandı.

Erhürman, sürece ilişkin daha kapsamlı değerlendirmelerin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Kıbrıs Gerçek