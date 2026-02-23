Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, göreve gelmesinin ardından geçen dört aylık süreci KIBRIS Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aytuğ Türkkan’a değerlendirdi.

Daha önce milletvekilliği, başbakanlık ve parti başkanlığı görevlerinde bulunan Erhürman, 4 aylık cumhurbaşkanlığı döneminde uluslararası düzeyde temasları olduğunu söyleyerek bu süreçte kaydedilen ilerlemenin azımsanamayacak düzeyde olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, politikalarını Türkiye ile sürekli istişare halinde yürüttüğünü vurgulayarak, “Seçimden önce söylediğim ve görüşme masasında dile getirdiğim her şey Türkiye’nin bilgisindedir” ifadelerini kullandı.

Erhürman, kendisinden önceki cumhurbaşkanlarının da bu süreci aynı şekilde yürüttüğünü belirterek, “doğru olan da budur zaten.” dedi.

“Muhatabımı mevcut süreçte tanımaya başladım”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 4 aylık sürede neyin değiştiğini ve çalışma modelinde farklılık olup olmadığı ile ilgili sorulan soruya, gerek siyasi gerekse akademik hayatında hiçbir zaman az çalışan biri olmadığını belirterek, haftalara göre değişen yoğunluklar yaşansa da ekip olarak çok yoğun çalıştıklarını ifade etti.

Erhürman, bu açıdan çalışma temposunda köklü bir değişiklik olmadığını dile getirerek, cumhurbaşkanlığı görevinde en belirgin farkın uluslararası temasların artması olduğunu söyledi.

Özellikle ülkedeki elçi ve büyükelçilerle yapılan görüşmelerin yanı sıra uluslararası düzeyde temasların daha fazla zaman aldığını söyleyen Erhürman, bu çerçevede BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek üzere temaslarda bulunmanın ve Türkiye ziyaretlerinin sürecin önemli bir parçası olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Rum Lider Nikos Hristodulidis’i insani yönüyle nasıl tanımladığı; yaklaşımının daha çözüm odaklı mı yoksa daha retçi bir yapıda mı olduğu yönündeki soruya karşılık da Hristodulidis ile bu göreve gelmeden önce hiç bir görüşmesi olmadığını, yalnızca resepsiyonlarda ayaküstü selamlaştıklarını belirtti. Rum lider ile yalnızca Crans-Montana’da da 1-2 dakikalık çok kısa bir sohbet gerçekleştirdiklerini ifade eden Erhürman, bu nedenle muhatabını esas olarak mevcut süreçte tanımaya başladığını söyledi.

Görüşmelerin tamamının resmi formatta gerçekleştiğini vurgulayan Erhürman, bu çerçevede doğrudan ele alınan konuların içeriğine odaklandıklarını, kişilik özellikleri hakkında değerlendirme yapacak kadar kişisel bir tanışıklık oluşmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, “Kişilik özelliklerine ya da genel politik tavrına ilişkin bir şey söyleyecek kadar tanıdığımı söyleyemem. İkincisi, tanısam da söylemem zaten” ifadelerini kullanarak bir çözüm arayışı söz konusuysa mevcut muhatabın Hristodulidis olduğunu, bu nedenle hakkında en azından olumsuz bir değerlendirme yapmayı tercih etmeyeceğini dile getirdi.

“Dünya allem galem iken 5+1 formatında mezarlık temizliği konuşmak doğru değil”

Seçim sürecinde ve sonrasında ortaya koyduğu önerilere rağmen karşı tarafın ret cephesini nasıl aşmayı planladığı ile ilgili soruya da yanıt veren Cumhurbaşkanı Erhürman, “Bu süreç, Sayın Ersin Tatar’la yürütülen süreçle farklı. Yeni başlayan bir süreç aslında çünkü Tatar’la yürütülen süreç 5+1’ler eksenindeydi. Yani Lefkoşa’da bir şey yapmak ekseninde bir yaklaşım orada yoktu.” dedi.

Erhürman, 5+1 sürecinin; üç garantör ülke ve BM Genel Sekreteri António Guterres’in de yer aldığı, son derece resmi ve “ağır” bir format olduğuna dikkat çekerek bu nedenle söz konusu masanın güven yaratıcı önlemler gibi başlıkların ele alınacağı bir zemin olmadığını belirtti.

Seçim döneminde de 5+1 formatına yönelik temel eleştirisinin de bu yönde olduğunu hatırlatan Erhürman, “Bütün dünya gündemi yoğunken, Kıbrıs ağzıyla dünya allem galem iken Genel Sekreter vakit ayıracak, üç garantör ülke temsil edilecek; bu ortamda mezarlıkların temizlenmesini ya da yeni geçiş noktalarının açılmasını konuşmak doğru değil” ifadelerini kullandı.

Bu tür başlıkların Lefkoşa’da ele alınması gerektiğini yineleyen Erhürman, 5+1’e gitmekten kaçınmadığını ancak bu platformda ancak formatın ağırlığına uygun konuların, yani müzakereye hazırlık aşamasının konuşulması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, iki liderin halklarına bazı temel şeyleri ispatlayabilmesi gerektiğini belirterek “İki halkın da günlük hayatını kolaylaştıracak, temaslarını artıracak ve çözüm iklimi yaratacak hamleleri Lefkoşa’da kendileri yapabilmeli.” dedi.

“GYÖ’ler çözüm ikliminin oluşması için de önemli”

Kıbrıs sorununda kapsamlı çözüm hedefinden önce güven yaratıcı ve günlük hayatı kolaylaştırıcı adımların atılması gerektiğini vurgulayan Erhürman, “Eğer yapamıyorsak, bunu yapamayan iki liderden Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü gibi 60 senedir devam eden bir meseleyle ilgili bir şeyler yapmalarını beklemek herhalde gerçekçi olmaz. Bir Haspolat geçiş noktasını açamıyorsanız, kapsamlı çözümü görüşmek gerçekçi değil” dedi.

Sürecin adım adım ilerlemesi gerektiğini kaydeden Erhürman, güven inşa edilerek ve sorunlar çözülerek ilerlenmesinin toplumdaki inancı ve çözüm umudunu oluşturacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, söz konusu başlıkların kendisinden önceki dönemde 5+1 formatında da ele alındığını hatırlatarak, Hristodulidis’in, Ersin Tatar görevdeyken bu sorunların çözümünün gerekliliğini zaten kabul ettiğini işaret etti:

“Hristodulidis, bu sorunların çözümü için 5+1’e gitmeyi dahi iki kez kabul etmişti; biri Cenevre’de, biri New York’ta. Demek ki tutarlılık açısından şunu söylüyor olmak durumunda: Evet, bu sorunların çözülmesi önemlidir.”

Güven yaratıcı önlemlerin çözüm ikliminin oluşması noktasındaki önemine de değinen Cumhurbaşkanı Erhürman, “Belki iki halkın günlük hayatını kolaylaştırmak ya da iki toplum arasındaki temasları artırmak bazı çevrelere çok önemli görünmeyebilir. Ancak burada üçüncü ve kritik bir işlev daha var ki o da çözüm ikliminin oluşması. BM Genel Sekreteri bunu “conducive climate” diye tanımlıyor. Dolayısıyla buralarda bir şeyler yapmak önemli.”

Cumhurbaşkanı Erhürman sözlerine şöyle devam etti:

“Biz ilk günden beri söyledik. Dedik ki, bir kez daha müzakere masasına oturmadan önce, bu görüşme masasında hem çözüm ikliminin oluşmasına katkıda bulunacak güven yaratıcı önlemlerle ilgili bir iki sorunu çözelim, hem de işin usulünü konuşalım, kurallarını koyalım, ondan sonra müzakere masasına geçelim. Bunlar görüşme masasının konusu.” ifadelerini kullandı.

“Holguin’in mektubu, bizim yaklaşımlarımızla uyumlu”

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’in son açıklamasının güneyde de çok tartışma yarattığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erhürman, “Sayın Cuellar diyor ki ‘Ben gelirim buraya, ama siz bir iki şeyi burada çözün.’ Bu aslında bizim de baştan beri söylediğimiz bir şey” ifadelerini kullandı.

Erhürman, Holguin’in ayrıca “Önemli olan iki toplumda, iki halkta hayal kırıklığı yaratmamaktır. Onun için müzakerelere oturmadan önce ön hazırlıkların doğru yapılması gerekir” dediğini belirterek, bunun da kendi yaklaşımıyla tamamen uyumlu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Holguin’in ‘İki liderin ben yokken de bir araya gelmesi iyi bir yeni davranış biçimi olur’ yönündeki değerlendirmesine yönelik de “Bu da zaten bizim masada yaptığımız bir teklifti. Dolayısıyla aslında bizim söylediklerimiz Birleşmiş Milletler adına söylenenlerden çok farklı değil şu anda. Bu da iyi bir şey.”

Göreve başladığı günden bu yana yaklaşık dört ay geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Bu 4 ay kimilerine göre ‘koskoca 4 ay’, kimilerine göre ‘daha 4 ay’ olarak tanımlanıyor. 2017 Crans-Montana’dan sonra anlamlı bir müzakere ve görüşme sisteminin olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. 9 yıllık durgunluğun ardından, göreve hemen gelir gelmez bu işlerin hallolmasını beklemek zaten gerçekçi değil” dedi.

Erhürman, dört aylık süreçte kaydedilen ilerlemenin azımsanamayacak düzeyde olduğuna dikkat çekerek “Bu dört ay içinde çok sayıda büyükelçiyle ve Avrupa Birliği yetkilileriyle görüştük. New York’a giderek Sayın António Guterres ile görüştük. Ayrıca Nikos Hristodulidis’le, Maria Angela Holguin Cuellar ile bugüne kadar üç kez bir araya geldik. Bu görüşme aşağı yukarı ayda bir görüşmeye tekabül ediyor. Yeni gerçekleşecek olan görüşme ile tam ayda bir formatına girecek.”

İki liderin temsilcileri; Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ ile Rum müzakereci Menelaos Menelaou’nun her hafta görüşmeye devam ettiğini de kaydeden Cumhurbaşkanı Erhürman, “Holguin’in düzenlediği başka etkinlikler var, mesela teknik komite başkanları başka bir etkinlik dolayısıyla tekrar bir araya geldi. Ondan önce İki Toplumlu Gençlik Teknik Komitesinin Ürdün’de üç günlük bir görüşmesi oldu.” dedi.

“Eleştirileri sevgiyle kucaklayan biriyim”

Cumhurbaşkanı Erhürman, liderler düzeyindeki görüşmelerde kaydedilen ilerleme konusunda kamuoyunda dile getirilen eleştirilere karşılık da “Eleştirileri her zaman sevgiyle kucaklayan biriyim. Hiçbir zaman eleştiriden rahatsız olmadım. Halkımızın rahatsızlığının da çok meşru olduğunu düşünürüm. Mesela Metehan’da yaşananların ne kadar sıkıntı yarattığı çok açık. İnsanlar bir an önce bu sorunların çözülmesini istiyor, bu son derece yerinde ve meşru bir beklentidir” ifadelerini kullandı.

“Verilen sözler vardı, olmadı”

Metehan geçiş noktasıyla ilgili yapılan çalışmalara değinen Cumhurbaşkanı, “Metehan’la ilgili genişletme çalışması tamamlandı. Ekstradan verilen sözler vardı; bunu açıkça söylemekte beis görmem. 31 Ocak itibarıyla Bostancı ve Derinya kapılarında seyrüsefer çıkarılması olanağı sağlanacaktı. Bir miktar rahatlatırdı. Ayrıca Metehan Sınır Kapısı’na 7 kulübe konulması ve sürekli görevli bulundurulması sözü vardı. Bunlar gerçekleşseydi, Metehan’da bir miktar daha rahatlama ortaya çıkacaktı” ifadelerini kullandı.

“Arzum, hedefim çok net”

Cumhurbaşkanı Erhürman, seçim öncesinde de söylediği gibi “Arzum, hedefim çok nettir. Ben Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne inanan ve bütün siyasi hayatını da bu çözüm gerçekleşsin diye yaşayan biriyim” ifadelerini kullanarak bu görevde de temel hedefinin Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü olduğunu kaydetti.

Kapı açamayan iki liderin Kıbrıs sorununu çözemeyeceğini kaydeden Erhürman, sözlerine şöyle devam etti:

“Seçilmeden önce demiştim ki, eğer karşımda çözüm isteyen bir muhatap varsa hazırlıklı olsun, çözüme gidiyoruz. Ama karşımda çözüm istemeyen biri varsa ve Sayın Ersin Tatar’ın politikalarının arkasına sığınarak çözüm istemediğini saklıyorsa, o zaman da hazırlıklı olsun, bu maske düşecek. Amacım çözümdür. Gerçekten çözüm isteyen bir muhatabım varsa, görev sürem içinde çözüme gideceğiz. Ama yok, ben aslında çözüm istemiyorum ama ‘Sayın Tatarı çözüm istemeyen kişi’ formatına oturup onun arkasına saklanıyorsa, bu olanak ortadan kalkacak. Ben bu zihniyetle çalışıyorum. Söylediğim şey çok net: Bir tane kapı açamayan iki lider, Kıbrıs sorununu çözebilir mi sizce?”

Tam da bu noktada uluslararası aktörlerin devreye girerek, Rum liderliği üzerinde bir etki mi yapması gerektiği noktasında beklentinin ne olduğu ile ilgili soruya da yanıt veren Cumhurbaşkanı Erhürman, “Devreye girmesini sağlamamız gerekiyordu, geçmişte yapılmıyor diye eleştiriyorduk. Şu anda yaptığımız tüm görüşmelerde kendi pozisyonlarımızı ortaya koyuyoruz. Sorun çözme irademizi ve halkımızın çözüm iradesini de ortaya koyuyoruz. Guterres’le görüşmelerimde de, burada yaptığım görüşmelerde de Avrupa Birliği’yle yaptığım görüşmelerde bunun anlaşıldığını görüyorum.”dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, bu süreçte yaklaşımını ise şöyle özetledi:

“Hiç ayrıntıya girmedim. Çünkü benim tercihim, muhatabımla bir şey konuşacaksam, basın üzerinden kendisine bir şey söylemek değil, yüzüne karşı söylemek ve yüzüme karşı söylemesini sağlamak. Bundan da hiç vazgeçmeyeceğim. Fazlasıyla sabırlı biriyim. Tahriklere kapılmam. Seçim döneminde de bunun böyle olduğunu herkes gördü. Bundan sonra da kapılacak değilim.”

“Dört kapıyla ilgili dört yeni öneri getirdik”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, görevde olduğu dört aylık süreçte Haspolat, Akıncılar, Kiracıköy-Eylence kapılarıyla ilgili dile getirilen sorunlara yönelik dört ayrı yeni öneri ve açılım sunduklarını belirterek “Gerekirse ne olduğu anlatılabilir, bir noktada anlatacağım herhalde ama tercihim o değil. Tercihim sorunun çözülmesi. Sorun çözülmezse o zaman ben de dört yeni önerimin hangi konuda ne olduğunu anlatacağım” dedi.

Bu kapılarla ilgili sundukları önerilerin tamamının yeni olduğunu ve Ersin Tatar döneminde gündemde olmadığını kaydeden Erhürman, bu önerileri António Guterres’e de, Maria Angela Holguin Cuellar’a da anlattığını belirtti:

“Büyükelçilere de anlatıyorum. Bu kapılarla ilgili her dile getirilen sıkıntıya çözüm ürettik. Hepsi de meşru çözümler. Hep söyledim; hiçbirinde ekonomik, askeri ya da siyasi ikinci bir hedefim yok. Tek hedefim var: Kapılar açılsın, insanlar daha rahat geçebilsin ve daha kolay temas kurabilsin”

“5+1’e gitmenin motivasyonu Lefkoşa’daki çözümler olmalı”

Cumhurbaşkanı Erhürman, 5+1 formatındaki görüşmelere katılmanın motivasyonunun Lefkoşa’da somut çözümler bulunmasıyla sağlanabileceğine dikkat çekerek “5+1’e gidelim isteniyor ya eğer gerçekten isteniyorsa, sadece biz değil, Birleşmiş Milletler de söyledi: Lefkoşa’da bir takım çözümler bulunsun ki 5+1’e gitmenin motivasyonu oluşsun. O zaman kim 5+1’e gitmeyi gerçekten isteyen, kim müzakere masasına oturmayı gerçekten isteyen? Esas oralara gitmek isteyen, buradaki sorunları çözmek için çaba gösterendir.”

“Görüşme masasının dışında da bir dünya var”

Açılımlar ve girişimler karşılık bulmadığında, Rum liderliği seçimlerini bekleyip beklemeyecekleri yönündeki soruya da yanıt veren Erhürman, “Hiç bekleyecek değiliz. Hep söylediğim gibi diplomasi, yerinde oturup saray önünden nutuk sallamak ya da karşındakini suçlamakla yapılacak bir şey değil. Görüşme masası var; orada söylediklerimiz kayıt altında. Ancak bunlar yeter mi? Yetmez.” dedi.

Erhürman, görüşme masasının dışında da bir dünya olduğuna dikkat çekerek, yalnızca masada yer alan başlıklarla sınırlı kalmayacaklarını vurguladı.

Uluslararası temaslarını sürdüreceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk halkının mevcut durumunu, ulaşmak istediği hedefleri ve ortaya koyduğu iradeyi dünya kamuoyuna aralıksız anlatacaklarını ifade etti.

Dört aylık sürece ilişkin kamuoyunda oluşan beklentilere de değinen Erhürman, kısa sürede belirli sorunların çözüleceğine dair bir vaatte bulunmadığını söyledi.

“Ben geleceğim ve dört ayda kapılar açılacak, şu meseleler hemen çözülecek şeklinde bir söylemim hiç olmadı” diyen Erhürman, seçim döneminde kişisel değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştığını hatırlattı.

Göreve başlamasının ardından muhatabının artık resmi olarak Nikos Hristodulidis olduğunu belirten Erhürman, seçim sürecindeki ifadelerini sürdürmediğini ancak geçmişte ne söylediğinin de bilindiğini kaydetti.

İlk görüşmeye giderken tüm önyargılarını ve ön kabullerini askıya aldığını dile getiren Erhürman, süreci iyi niyet, sabır, soğukkanlılık, ciddiyet ve kararlılıkla yürüteceğini vurguladı.

“Gayret göstereceğiz ama sonuç alabilir miyiz, emin değilim”

Cumhurbaşkanı Erhürman, yeni dönemde dış temaslarda daha proaktif olup olmayacağına ilişkin soruya “gerçekçi” bir çerçevede yanıt verdi.

Üst düzey uluslararası temasların, müzakere masasının varlığıyla doğrudan bağlantılı olduğuna işaret eden Erhürman, kapsamlı bir müzakere süreci başlamadan en üst düzey görüşmelerde sonuç almanın zor olabileceğini söyledi.

Uluslararası toplumun, özellikle de üst düzey aktörlerin ilgisinin müzakere masasının kurulduğu dönemlerde belirgin biçimde arttığını hatırlatan Erhürman, “En üst düzey temaslar için gayret göstereceğiz ama müzakere masası oluşmadığı müddetçe tam anlamıyla bir sonuç alabilir miyiz, emin değilim.” dedi.

Bununla birlikte temasların yalnızca en üst düzeyde yapılmasının şart olmadığını vurgulayan Erhürman, dört ay içinde adaya gelen büyükelçilerin ve yapılan görüşmelerin varlığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, “Sabırlıyız ve biz herkesle görüşmeye açığız, herkesle görüşmek için girişim yapıyoruz” diyerek, bu süreçte BM Genel Sekreteri ile de bir araya geldikleri görüşmenin önemine de vurgu yaptı.

2 Şubat’ta yapılan görüşme talebine 5 Şubat’ta yanıt verildiğini ve 11 Şubat’ta gerçekleşen buluşmanın planlanan 30 dakikayı aşarak 1 saat 10 dakika sürdüğünü kaydeden Erhürman, bu durumun, Genel Sekreter’in Kıbrıs sorununa ilgisinin sürdüğünü gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Genel Sekreter’in Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın mektubunun yayımlandığını anımsatarak onun ardından Genel Sekreterin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada BM’nin sürece ilgisinin devam ettiğinin teyit edildiğini belirtti.

Erhürman, dört ay içinde oluşturulan çerçevenin oturduğunu düşündüğünü söyleyerek aynı kararlılıkla ilerlemeye devam edeceklerini kaydetti.

Uluslararası ilişkilerde arzu edilen hızın her zaman yakalanamayabileceğini de dile getiren Erhürman, “Dört ayda az bir yol kat edilmedi” değerlendirmesinde bulundu.

“Karşılıklı suçlama oyununa girmeyeceğim”

Tufan Erhürman, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Cyprus Mail’e yansıyan, “Türkiye Kıbrıs’ta iki devletli çözümden yana. Tufan Erhürman da aynı pozisyondaysa kamuoyu önünde ifade etmeli” şeklindeki değerlendirmesine karşılık, basın üzerinden karşılıklı suçlama oyununa girmeyeceğini söyledi.

Erhürman, “Benim ağzımdan bu 4 ayda ‘Sayın Hristodulidis kamuoyuna ne isterse açıklasın’ gibi bir ifade duymadınız, duymayacaksınız da. Bu doğru bir görüşme yaklaşımı değil” dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Hristodulidis’in kamuoyu üzerinden yönelttiği soruya ilişkin şu sözlerle bir değerlendirmede bulundu:

“Masada sorsa söylerim ama kamuoyu üzerinden sorduğunda cevap vermeyen biri olduğumu öğrenecek. Diplomasideki ciddiyeti çok önemserim. Nedeni de şudur; eğer gerçekten sorun çözmek istiyorsanız, bunu basın üzerinden suçlama oyunlarına girerek yapamayacağınızı bilirsiniz. Ben bu olgunlukta olduğumu ve ekibimin de bu olgunlukta olduğunu biliyorum. Dolayısıyla Sayın Hristodulidis’ten ne gelirse gelsin, şunu bilecek ki ben hep aynı şeyi söylerim: Sabırla, soğukkanlılıkla, ciddiyetle ve kararlılıkla sürdüreceğim.”

“Türkiye 4 maddenin kabul edilmesi durumunda mı sorun çıkaracak?”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum liderliğiyle federasyon temelinde bir müzakere masasının kurulması halinde Türkiye’nin iki devletli çözüm ısrarının süreci akamete uğratıp uğratmayacağı yönündeki soruya da yanıt verdi.

Müzakere süreçlerine “mutfaktan gelen” bir siyasetçi olarak hâkim olduğunu vurgulayan Erhürman, seçim süreci boyunca da dile getirdiği dört maddelik metodoloji önerisini hem kamuoyuna hem de uluslararası çevrelere açık şekilde anlattığını belirtti.

Seçilmesi halinde Türkiye ile ilişkilerde “kaos” yaşanacağı yönünde yapılan iddialara da değinen Erhürman, göreve geldikten sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve dört maddelik önerisini hem görüşmede hem de basın toplantısında açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Aynı çerçeveyi müzakere masasının ilk gününde de sunduğunu kaydeden Erhürman, şöyle devam etti:

“4 maddelik öneri masada. Türkiye Cumhuriyeti masaya konulmuş şeyin kabul edilmesi durumunda mı sorun çıkaracak? Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir. Masaya konulan öneriler konusunda bilgi eksikliği yoktur”

Cumhurbaşkanı Erhürman, terminoloji tartışmalarına takılmayacağını seçimden önce de söylediğini belirterek, “Ben işin esasını konuşurum. Benden istenen şu anda sorun çözmek mi, yoksa sloganlar üzerinden bir tartışma yaratıp da buna boğulmak mı? Ne istendiğini bilemem ama benim istediğim belli; ben sorun çözmek istiyorum.”dedi.

“Her şey Türkiye’nin bilgisinde, doğru olan da budur”

Tüm cumhurbaşkanları gibi bu politikayı Türkiye ile istişare içinde yürüttüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sözlerine şöyle devam etti:

“Seçimden önce söylediğim ve görüşme masasında dile getirdiğim her şey Türkiye’nin bilgisindedir. Bunu da saklamadım. İlk günden itibaren, seçilmeden önce de defalarca; seçildikten sonra da ilk gün, bu politikanın Türkiye’yle istişare içerisinde yürütüleceğini söyledim. Bunu ilk defa ben yapmadım. Benden önceki bütün cumhurbaşkanları da bu süreci Türkiye Cumhuriyeti ile istişare içerisinde yürüttü ve doğru olan da budur zaten. Dolayısıyla ben doğru olanı yaptım. Şu anda bulunduğumuz noktada Türkiye Cumhuriyeti ile bu konu üzerinden yürüttüğümüz istişareler son derece sağlıklıdır. Her şey karşılıklı olarak bilgidedir.”

“Türkiye ile istişare içindeyiz”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, New York temaslarının gerçekleştiği gün Antonio Guterres ile görüştüğü sırada Türkiye ile Yunanistan arasında da temas yapıldığını anımsattı.

Adaya döndükten sonra düzenlediği basın toplantısında, Nikos Hristodulidis’in “Yunanistan Başbakanı bize bilgi verecek” yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine kendisine de “Bize bilgi verildi mi?” sorusunun yöneltildiğini belirtti.

Erhürman, söz konusu görüşmenin ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın kendisini New York’tayken aradığını ifade ederek, “Uzun bir telefon görüşmesi yaptık, bana Türkiye Cumhuriyeti–Yunanistan arasındaki görüşmelerin özetini aktardı. İstişare budur” dedi.

Kıbrıs meselesi çerçevesindeki tüm temaslarını Türkiye ile karşılıklı olarak paylaştıklarını vurgulayan Erhürman, iç politikaya ilişkin başlıkların bu kapsamın dışında olduğunu belirtti ve karşılıklı bilgilendirme mekanizmasının sağlıklı şekilde işlediğini ifade etti.

Erhürman “Tatarlaştı” mı?

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, kendisine yönelik “Ersin Tatarlaştı” eleştirileri olup olmadığını yönündeki soruya da Rum Müzakereci Menelaos’un benzer yönde bir açıklama yaptığını söyledi.

“Sosyal medyada dünyalar kurulabilir ve dünyalar bozulabilir.” diyen Erhürman, hayatı boyunca sokağı seven bir siyasetçi olduğunu vurguladı.

“Sokağı konuşmayı değil, dinlemeyi severim. Sokak bambaşka bir yer ve beni ilgilendiren sokaktır” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erhürman, halkın nabzını sabırla tutmaya devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, akademik geçmişine de atıfta bulunarak, bir akademisyenin öncelikle öğrenmeyi bilmesi gerektiğini belirterek “Öğretmek ikinci fazdır. Öğrenmeden öğretemezsiniz. Halkım için vaktimi çok değerli kullanmam lazım ben de vaktimi bir şey öğrenebileceğim yerlere yöneltiyorum.”

“Başbakan Üstel’le 13 yıllık geçmişimiz var”

Cumhurbaşkanı Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ile toplantılarının nasıl geçtiğine ilişkin soruya da, Üstel ile siyasi tanışıklığının 2013 yılına dayandığını ve 13 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, bu ilişki çerçevesinde her konuyu açıkça konuştuğunu söyledi.

“Başka kimseyle etmediğim gibi Ünal Bey’le de kavga etmem. Düzenli buluşmamız devlet geleneği açısından çok önemli. Ortadan kalkmış bir geleneğin yerine oturması bu 4 ay içinde atılmış önemli adımlardan biridir” diyen Erhürman, Başbakan ile diyalog ortamında fikir alışverişinde bulunduklarını vurguladı.

Erhürman, Anayasaya göre yürütmenin iki bacağı bulunduğunu hatırlatarak, “Şu an Sayın Ünal Üstel var. Dolayısıyla o göreve kim gelirse gelsin, bu 5 yıllık süre içerisinde, hepsiyle aynı şekilde temas kuracağım. Yanlış gördüğüm her şeyi de çok direkt bir biçimde, yüzene söyleme yoluyla söyleyeceğim. Doğru olan yapılmazsa da bunu da tabii ki kamuoyuyla paylaşacağım.”

