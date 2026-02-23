Yazılı açıklama yapan İncirli, “Yaşanmayan bir bu kalmıştı. Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, hiçbir gereklilik olmadığı halde, mesnetsiz gerekçeler öne sürerek polis barikatını meclis girişine taşıdı. Milletvekilleri bile uzun süre içeriye giremedi” ifadelerini kullandı.

Sorunların akıl yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayan İncirli, “Akıl yolu ile sorunları çözmek yerine toplumu germek ve kaos çıkarmak istiyorlar. Demokrasi bu değil. Biz buradayız, Kıbrıslı Türklerin iradesi, özü buradadır. Kapıları toplumun yüzüne kapatamazsınız” dedi.