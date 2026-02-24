Erhürman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu ziyaret kararının 10–15 gün önce alındığını ve programın arkadaşları tarafından doğal bir ziyaret olarak planlandığını belirtti. Ziyaretin gizli saklı olmadığına dikkat çeken Erhürman, güneydeki muhatapların birkaç gün önce konuyla ilgili soru sormaları üzerine, program kesinleşmediği için “henüz programda yok” yanıtını verdiklerini ifade etti.

Programın netleşmesinin ardından Dipkarpaz’daki okul ile Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu’na resmi bildirim yapıldığını aktaran Erhürman, güneydeki muhataplarına da aynı gün bilgi verildiğini kaydetti.

Güney basınında yer alan “Hristodulidis’in görüşmede Dipkarpaz okulunun işleyişiyle ilgili sorunları gündeme getireceği” şeklindeki haberleri değerlendiren Erhürman, ziyaretin güneyden gelen bir talep üzerine gerçekleştiği yönündeki algıyı reddetti.

Erhürman şu ifadeleri kullandı:

“Gitme kararını veren biziz ve elbette gideceğiz. Bu karar güneyden gelen bir talep üzerine verilmedi. Gizli saklı da değildi. Karpaz'daki bir okulu ziyaret etmek için güneyden birine haber verme zorunluluğumuz yok. Buna karşın soruldu diye samimiyetle yanıt verdik.”

Bazı medya organlarının süreci çarpıtarak “bunu biz istedik, onlar da yaptı” algısı oluşturmaya çalıştığını belirten Erhürman, bunun “ciddiyetten ve samimiyetten uzak bir yaklaşım” olduğunu söyledi.

Görevi süresince benzer manipülasyon girişimleriyle daha önce de karşılaştığını ifade eden Erhürman, “Benim görevim, gerçeği hem Kıbrıslı Türklere hem Kıbrıslı Rumlara anlatmak. Bugünkü görüşmede Sayın Hristodulidis’e de bunu direkt ifade edeceğim” dedi.

Erhürman, medya üzerinden suçlama oyunlarına girmeyeceklerini vurgulayarak, “Biz sabırla, soğukkanlılıkla, ciddiyetle ve samimiyetle yolumuza devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.