Çavuş, Başbakan’ın yaklaşık dört yıldır ülkeye hizmet ettiğini vurgulayarak, “Ne bizim şahsiyetimize ne buradaki duruşumuza ne de Sayın Başbakanımızın 4 yıla yaklaşan hizmet sürecine yönelik haksız ithamları kabul ederiz” dedi.

Meclis kürsüsünden muhalefet milletvekili Doğuş Derya’ya yanıt veren Çavuş, eleştirileri sabırla dinlediğini ifade ederek, “Ben sizi sabahtan akşama kadar dinledim. Her türlü eleştirinizi de dinledim, hakaretlerinizi de dinledim. Hepsini ödev olarak aldım. Her şeye cevabım vardır. Utanılacak hiçbir şeyimiz yoktur” diye konuştu.

Eleştirinin siyaset kurumunun doğasında olduğunu belirten Çavuş, “Dinlemeyi bilmezsen siyasete girmeyeceksin. Eleştirmeyi bilmezsen siyasete girmeyeceksin” sözleriyle Meclis’te karşılıklı saygının önemine dikkat çekti.

"SİZİN KARDEŞ VATAN İLİŞKİNİZ OLABİLİR..."

Ulusal Birlik Partisi’nin tarihsel duruşuna işaret eden Çavuş, Anavatan–Yavruvatan ilişkisinin UBP’nin temel yaklaşımı olduğunu söyledi. “Ulusal Birlik Partisi’nin ilk günden bu yana Anavatan–Yavruvatan ilişkisi vardır. Sizin kardeş vatan ilişkiniz olabilir, buna itirazımız yok. Ama bizim duruşumuza da kimsenin itirazı olamaz” ifadelerini kullandı.

"SİZ BU ÜLKEYE BİR TUĞLA KOYDUNUZ MU?"

2019’daki hükümet dönemini hatırlatan Çavuş, “12 ay hükümetteydiniz. Bu ülke için bir tuğla koydunuz mu? Bir icraat sayın” diyerek muhalefete çağrıda bulundu.

“REFORM DEDİNİZ, NEDEN TAMAMLAMADINIZ?”

Belediyeler reformu sürecine de değinen Çavuş, reformun muhalefet döneminde başladığını ancak sonuçlandırılamadığını söyledi. “Reform dediniz. İçişleri Bakanı sizdiniz. Ne oldu? Neden bitirmediniz?” ifadeleriyle geçmiş döneme gönderme yaptı.

Hükümetin reformları tartışarak ve geliştirerek ilerlettiğini belirten Çavuş, eksiklerin ek protokollerle giderilebileceğini kaydetti.

FİBER OPTİK PROTOKOLÜNDE ORTAK AKIL MESAJI

Fiber optik altyapı konusunda Meclis’te yapılan tartışmaları önemsediklerini belirten Çavuş, su protokolü sürecini örnek gösterdi. “Suda da tartıştık, ek protokol yaptık, mutabakat sağladık. Fiber optikte de muradımız tartışarak daha doğru noktaya ulaşmaktır” dedi.

Başbakan, ilgili bakanlar ve tüm milletvekillerinin katkısıyla metnin iyileştirilebileceğini vurgulayan Çavuş, yapıcı eleştirinin kıymetli olduğunu ancak hakaretin kabul edilemez olduğunu yineledi.

“UBP BU ÜLKEYE HASTANELER YAPTI”

UBP’nin icraatlarına dikkat çeken Çavuş, “Bu ülkeye hastaneler yapıldı, kurumlar kuruldu, kooperatiflere sahip çıkıldı. Bunları Ulusal Birlik Partisi yaptı” dedi.

Muhalefete yönelik olarak ise, “Zannederim 25 yıllık süreçte bir çivi çakmadınız” sözleriyle sert eleştiride bulundu.