TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Sayın Cumhurbaşkanı ile Türkiye Cumhuriyeti olarak çok yakın istişare ve koordinasyon içinde hareket ediyoruz

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabude; Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven, Diplomasi ve Dış İlişkiler Danışmanı İpek Borman, Büyükelçi ve TC Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı Genel Koordinatörü Cahit Bağcı ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Başdanışmanı ve Kıbrıs İşleri Koordinatörü Yüksel Karadeniz yer aldı. Heyetle gerçekleştirilen görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile baş başa görüştü.

İkili görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman görüşme sonrası yaptığı açıklamada, öncelikli olarak Kıbrıs sorunuyla ilgili son gelişmeleri ele aldıklarına dikkat çekti ve Antalya Diplomasi Formu (ADF) öncesi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmeyi anımsattı.

Kıbrıs sorunundaki süreci Türkiye Cumhuriyeti ile uyum içerisinde yürüttüklerinin altını çizen Erhürman, “Son olarak ADF öncesi Dolmabahçe Sarayı’nda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığımız görüşmede ortaya çıktığı şekilde yürüttüğümüz süreçle ilgili uyumumuzun bir kez daha teyit edilmiş olması beni son derece mutlu ediyor. Bu süreci her zaman için istişare içinde yürüteceğimizi söylemiştik. Yoğun bir şekilde istişare içinde süreci devam ettiriyoruz” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERHÜRMAN: İSTİŞARE İÇİNDE SÜRECİ DEVAM ETTİRİYORUZ

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman açıklamasına, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’a bir kez daha hoş geldiniz diyorum ve bu verimli görüşme için bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanarak başladı.

Öncelikli olarak Kıbrıs sorunuyla ilgili son gelişmeleri ele aldıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erhürman, Antalya Diplomasi Formu (ADF) öncesi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerine işaret etti. Kıbrıs sorunundaki süreci Türkiye Cumhuriyeti ile uyum içerisinde yürüttüklerinin altını çizen Erhürman, “Son olarak ADF öncesi Dolmabahçe Sarayı’nda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığımız görüşmede ortaya çıktığı şekilde yürüttüğümüz süreçle ilgili uyumumuzun bir kez daha teyit edilmiş olması beni son derece mutlu ediyor. Bu süreci her zaman için istişare içinde yürüteceğimizi söylemiştik. Yoğun bir şekilde istişare içinde süreci devam ettiriyoruz” dedi.

“TEMASLAR ARALIKSIZ DEVAM EDECEK”

Doğal gaz konusunda yapılan girişimin son derece heyecan verici olduğunu söyleyen Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının geleceği açısından enerji konusunda özellikle bir güvence kaynağı teşkil etmesi bizler için son derece önemli. Bunun dışındaki konuları da konuşma fırsatı bulduk ziyaret vesilesiyle. Özellikle Kıbrıs Türk halkının spor alanında dünyaya açılımı konusunda birlikte yapabileceklerimizi, mülkiyet konusunda son dönemde yaşanan sıkıntılar konusunda birlikte yapabileceklerimizi bir kez daha gözden geçirme fırsatı bulduk” dedi.

Türkiye’de gerçekleştirilen NATO toplantısına işaret eden Cumhurbaşkanı Erhürman, “Bu son derece büyük başarı için tebriklerimi iletiyorum” dedi.

Yakın istişarelerinin devam edeceğine dikkat çeken Erhürman, “Sürekli temas kurma şansına sahibiz ve bu temaslar aralıksız devam edecek. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan’a saygılarımı, selamlarımı ve kardeş Türkiye halkına selamlarımı ve sevgilerimi bir kez daha iletiyorum” diye konuştu.

CEVDET YILMAZ: SAYIN CUMHURBAŞKANI İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ OLARAK ÇOK YAKIN İSTİŞARE VE KOORDİNASYON İÇİNDE HAREKET EDİYORUZ

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamasında şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Karşılıklı ziyaretler iki devlet arasında sarsılmaz bağların ortak tarihin ve müşterek geleceğin göstergesidir.

Anavatan ve garantör Türkiye’nin, Kıbrıs Türk halkına verdiği güçlü desteğin açık bir tezahürüdür. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki dayanışmayı daha ileriye taşıyacak adımları değerlendirdik. Şunun da altını özellikle çizmek isterim, stratejik konularda, uluslararası konularda, ortak davamız, milli meselelerimizde Sayın Cumhurbaşkanı ile Türkiye Cumhuriyeti olarak çok yakın istişare içinde, koordinasyon içinde hareket ediyoruz. Bundan sonra da aynı anlayış içinde devam edeceğiz.

Diğer yandan Türkiye Cumhuriyeti olarak Kıbrıs Türk halkının refahının artırılması üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve gençlerimizin daha müreffeh bir geleceğe ulaşması için tüm projelere de destek olmaya devam edeceğiz.

2026 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamındaki, proje ve eylemleri hayata geçirme noktasında KKTC’nin ilgili makamlarıyla işbirliği halinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

“TÜRKİYE GARANTÖR DEVLET OLMANIN VERDİĞİ SORUMLULUKLA HER DAİM KIBRIS TÜRK HALKININ YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEK”

Bugünkü temaslarda elbette Kıbrıs Meselesindeki son gelişmeleri de ele aldık. Bu konuda tam bir fikir ve gönül birliği içinde olduğumuzu bir kez daha teyit ettik.

Kıbrıs Türklerinin hürriyeti, hukuku ve güvenliği, Türkiye açısından alelade bir dış politika konusu değil, milli davamızın mütercim yüzüdür. Buradan bir kez daha vurgulamak isterim ki, Türkiye garantör devlet olmanın verdiği sorumlulukla her daim Kıbrıs Türk halkının yanında durmaya devam edecek, haklı davasını her platformda savunacak, adil, kalıcı ve sürdürülebilir egemen eşitlik temelinde bir çözümün tesisi için elindeki tüm imkanları seferber edecektir.

Bu düşüncelerle nazik ev sahipliği ve misafirperverlikleri için sayın Cumhurbaşkanına çok teşekkür ediyorum. Kendisine inşallah çeşitli vesilelerle Türkiye’de çeşitli toplantılarda görmeyi beklediğimizi de buradan ifade etmek istiyorum.”