Sınav sürecinin çocuklar üzerinde yarattığı heyecan ve kaygıya dikkat çeken Erhürman, bu sınavı çocukluk yıllarında yaşamış biri olarak öğrencilerin duygularını çok iyi anladığını ifade etti.

Sınavda istediği sonucu elde eden öğrencileri tebrik eden Erhürman, arzu ettiği sonuca ulaşamayan çocukların da en az onlar kadar değerli olduğunu belirterek, “Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Buna yürekten inanıyorum” dedi.

Çocukların hayal kırıklığı yaşamaması gerektiğini vurgulayan Erhürman, öğrencilerin kendileri ve yetenekleri hakkında olumsuz yargılara kapılmaması için ailelere, öğretmenlere ve topluma önemli görevler düştüğünü kaydetti.

Ölçme ve değerlendirme sistemlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini de ifade eden Erhürman, çocuklarda en az kaygı yaratacak ve en doğru sonucu verecek yöntemlerin yeniden değerlendirilmesinin şart olduğunu söyledi.

Açıklamasının sonunda tüm çocuklara seslenen Erhürman, “Arzu ettiği sonuçlara ulaşan çocuklarımız sevinsinler. Ancak arzu ettikleri sonuçlara ulaşamayanlar üzülmesin, onları üzmeyelim. Bütün çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum” ifadelerini kullandı.