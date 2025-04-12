CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman etkinlikte yaptığı konuşmada, “Hiçbir güç, bu halkı bölmeye yetmeyecek. Bu ülkede annesi, babası ya da kendisi nerede doğmuş olursa olsun; inancı ne olursa olsun, ister inansın ister inanmasın bu halk bir bütündür ve kimsenin bu halkı bölmeye, parçalamaya gücü yetmeyecek. Buna asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Etkinliğe, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, milletvekilleri, CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, belediye meclis üyeleri, örgüt yöneticileri, parti üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Erhürman, sokağın açık bir şekilde değişim istediğine vurgu yaptı.

“Bizim yüreğimizde de, aklımızda da bu halk bir bütündür. Hiçbir güç, bu halkı bölmeye yetmeyecek” diyen Erhürman, "Hep birlikte yürüyeceğiz, hep birlikte kazanacağız ve bu ülkeyi hep birlikte yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.

Kayalp: CTP’nin başarısındaki en önemli etken, örgütlerimizdir

CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ise yaptığı konuşmada, “CTP’nin başarısındaki en önemli etken, örgütlerimizdir. Partimize her zaman sahip çıkan, asla arkasını dönmeyen üyelerimizin desteği ve gücü, CTP’nin gerçek gücünü oluşturuyor. Bu akşam burada hissettiklerimiz ve aldığımız hava gösteriyor ki; Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanacağız ve ülkemizin geleceğine yönelik ilk adımı birlikte atacağız. Örgütlerimize olan güvenimiz tamdır,” ifadelerini kullandı.

Latif: Bugün ilk ateşi yaktık

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif de, “Kalabalık ve samimi bir ortamda yoldaşlarımızı görmek çok güzel bir duygu. Önümüzdeki seçimlerde çok daha fazla çalışarak gerekli başarıyı hep birlikte elde edeceğiz. Genel Başkanımız Tufan Erhürman’ı ilk turda Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Bugün bunun ilk ateşini yaktık. Bu ateşi daha da büyüterek tüm Mesarya’ya ve ülkemizin her köşesine taşıyacağız. Ülkemizi barışla taçlandıracağız" dedi.