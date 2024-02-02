Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın istifasının ardından, yeni Merkez Bankası başkanının bu gece yayımlanacak Resmi Gazete’de duyurulması bekleniyor.

Atanacak ismin Para Politikası Kurulu üyelerinden biri olması öngörülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Erkan’ın istifasının hemen ardından yaptığı açıklamada, “Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum. Bu çerçevede, ekip olarak güçlü iş birliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz” demişti.

Para Politikası Kurulu üyeleri ise şöyle: Osman Cevdet Akçay, Elif Haykır Hobikoğlu, Yaşar Fatih Karahan, Hatice Karahan, Fatma Özkul.